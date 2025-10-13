KK Esseker ostvario zapažene rezultate na Kupu Hrvatske za kadete, juniore i seniore
13.10.2025. 11:15
U Zagrebu je u nedjelju održan Kup Hrvatske za kadete juniore i seniore na kojem su uspješno nastupili i natjecatelji KK Esseker.
U konkurenciji kadetkinja je Eva Fišer odličnim izvedbama osvojila 2. mjesto, a Paula Šviglin nije uspjela ući u finale ali je u repasažnom meču osvojila 3. mjesto.
U kategoriji juniorki je Lara Jurčević također kroz repasaž osvojila 3. mjesto, a u natjecanju seniorki je otišla stepenicu više i osvojila 2. mjesto.
U istoj kategoriji je i Lara Gudelj u repasažnim borbama osvojila 3. mjesto.
Tekst i foto: KK Esseker
U konkurenciji kadetkinja je Eva Fišer odličnim izvedbama osvojila 2. mjesto, a Paula Šviglin nije uspjela ući u finale ali je u repasažnom meču osvojila 3. mjesto.
U kategoriji juniorki je Lara Jurčević također kroz repasaž osvojila 3. mjesto, a u natjecanju seniorki je otišla stepenicu više i osvojila 2. mjesto.
U istoj kategoriji je i Lara Gudelj u repasažnim borbama osvojila 3. mjesto.
Tekst i foto: KK Esseker
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)