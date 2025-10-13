Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U Zagrebu je u nedjelju održan Kup Hrvatske za kadete juniore i seniore na kojem su uspješno nastupili i natjecatelji KK Esseker.

U konkurenciji kadetkinja je Eva Fišer odličnim izvedbama osvojila 2. mjesto, a Paula Šviglin nije uspjela ući u finale ali je u repasažnom meču osvojila 3. mjesto.

U kategoriji juniorki je Lara Jurčević također kroz repasaž osvojila 3. mjesto, a u natjecanju seniorki je otišla stepenicu više i osvojila 2. mjesto.

U istoj kategoriji je i Lara Gudelj u repasažnim borbama osvojila 3. mjesto.




Tekst i foto: KK Esseker


Objavio: Redakcija 031




