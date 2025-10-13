Jesen pokazuje zube: Ovaj tjedan manje sunca, više oblaka
13.10.2025. 10:36
Još jedna promjenjiv tjedan pred nama, ali i nešto hladniji.
Danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu, na istoku povremeno i povećanu naoblaku. Dnevna temperatura do 18°C.
Utorak donosi promjenjivo oblačno, uz češća sunčana razdoblja poslijepodne. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 17°C.
Hladnije i više oblaka očekuje nas u srijedu. Tijekom cijelog dana bit će pretežno oblačno, ali bez padalina. Jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 15°C.
U četvrtak sunčanije
U četvrtak će biti pretežno vedro uz jutarnju temperaturu do 7°C, a dnevna do 15°C. U petak u prvom dijelu dana pretežno vedro, a tijekom poslijepodneva naoblaka i tijekom noći kiša. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 16°C.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
