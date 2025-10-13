Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Još jedna promjenjiv tjedan pred nama, ali i nešto hladniji.

Danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu, na istoku povremeno i povećanu naoblaku. Dnevna temperatura do 18°C.

Utorak donosi promjenjivo oblačno, uz češća sunčana razdoblja poslijepodne. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 17°C.

Hladnije i više oblaka očekuje nas u srijedu. Tijekom cijelog dana bit će pretežno oblačno, ali bez padalina. Jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 15°C.

U četvrtak sunčanije
U četvrtak će biti pretežno vedro uz jutarnju temperaturu do 7°C, a dnevna do 15°C. U petak u prvom dijelu dana pretežno vedro, a tijekom poslijepodneva naoblaka i tijekom noći kiša. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 16°C.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Mini Pudla. pre...
Na prodaju stenad mini...
Patuljasti šnaucer...
Na prodaju musko stene...
Rotvajler stenci...
Na Prodaju Stenci Rotv...
Francuski Buldog p...
Na prodaju stenci iz o...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:136

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa