promjenjiv tjedan

djelomice sunčano uz promjenjivu

povremeno i povećanu naoblaku

18°C

promjenjivo oblačno

sunčana

8°C

17°C

Hladnije i više oblaka

pretežno oblačno

9°C

15°C

U četvrtak sunčanije

pretežno vedro

7°C,

15°C

pretežno vedro

naoblaka

6°C

16°C

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Još jednapred nama, ali i nešto hladniji.Danas će biti, na istoku. Dnevna temperatura doUtorak donosi, uz češćarazdoblja poslijepodne. Jutarnja temperatura do, a dnevna doočekuje nas u srijedu. Tijekom cijelog dana bit će, ali bez padalina. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU četvrtak će bitiuz jutarnju temperaturu doa dnevna do. U petak u prvom dijelu dana, a tijekom poslijepodnevai tijekom noći kiša. Jutarnja temperatura do, a dnevna do