Nepobjediva Katia! Novo zlato i plasman na Prvenstvo Balkana!
13.10.2025. 9:42
Nedjelja je bila rezervirana za Kup Hrvatske u kategoriji kadeta/kinja, juniora/ki i mlađih seniora /ki u kata disciplini u mjestu Ivanja Reka. Katia Šegavčić je nazočila i predstavljala Karate Klub Hrvatski sokol Osijek te je opet kao i prošlog vikenda u Rijeci nastupila u odsustvu trenera Zvonka Biondića.
Katijin nastup i plasman na Kupu Hrvatske je bio odlučujući za nastup na Prvenstvu Balkana, čiji je ovogodišnji domaćin Hrvatska, odnosno grad Rijeka. Katia je u juniorskoj kategoriji svojim odličnim nastupima u konkurenciji 14 natjecateljica suvereno osvojila zlatno odličje i pehar. Natjecanje je završila u finali s najvećom ocjenom na natjecanju 25,40.
Osvojivši 1. mjesto Katia je sigurna za nastup na Prvenstvu Balkana, gdje će pokušati osvojiti četvrto balkansko odličje, što nije uspjelo niti jednoj katašici u povijesti Hrvatskog karate sporta. Nastupi Katie u Rijeci i Ivanjoj Reci bili su izuzetno uspješni, ali i vrlo naporni, stoga slijedi kratak odmor, potom pripreme za nastup za Prvenstvo Balkana.
Tekst i foto: Nataša Šegavčić
