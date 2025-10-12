Ivan Radić

Tekst i foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekaobišao je radove na uklanjanjuu neposrednoj blizini. Projekt vrijedanuključuje otkup i rušenje derutne kuće koja je godinama predstavljala sigurnosni rizik za pješake ali i za učenike obližnje škole.”, kazao je gradonačelnik Radić.Gradonačelnik je naglasio da se kuća nalazi na prijelazu između, te pripada Retfali u koju Grad Osijek ulaže rekordna sredstva.”, istaknuo je gradonačelnik.Dodao je da će osnovne škole Retfala i Ivan Filipović dobiti, dok će OŠ Retfala i u. U Retfali će se graditi i potpuno nova škola s dvije školsko-sportske dvorane na Strossmayerovoj ulici koja će nositi ime Vladimira Nazora, u obnovu će i dječji vrtić Jelenko, a gradit će se i jedan novi vrtić.”,”, izvijestio je gradonačelnik Radić rekavši da je riječ o najvećim ulaganjima u Retfalu ikada., retfalački gradski vijećnik, izrazio je zadovoljstvo zbog početka radova koji će riješiti dugogodišnji sigurnosni problem.”, rekao je Jurčević ističući kako je Retfala već sada jedna od najpoželjnijih gradskih četvrti za život, a očekuje i brojne druge investicije., ravnatelj Osnovne škole Ivan Filipović, naglasio je da sigurnost djece mora biti na prvom mjestu.”, rekao je Kraljević., predstavnik izvođača radova, tvrtke Boros projekt potvrdio je da će radovi biti završeni u mjesec dana uz punu sigurnost prometa.”, zaključio je.