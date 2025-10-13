Servisne informacije [13. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
13.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu, na istoku povremeno i povećanu naoblaku. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Uica cara Hadrijana 13-19 nep, 19/a, 21
od 8:00 do 10:30 sati - Svilajska ulica 36, 35
od 8:00 do 14:00 sati - Ivana Gundulića 70-74 par, 78-82 par, 86-100 par
od 8:30 do 12:30 sati - Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 318, 231, 231/a, 233-241 nep, 245, 247a
od 9:00 do 12:00 sati - Svilajska ulica, Zapadno predgrađe
od 11:30 do 13:00 sati - Produžetak Kanižlićeve ulice, Ulica Antuna Kanižlića 1/p
Višnjevac
od 9:00 do 12:00 sati - Marina Držića 22, Augusta Šenoe 2-18 par, 1-13 nep, Marina Držića 2-28 par, 1-17 nep, Petra Zrinjskog 7, Ulica Nikole Šubića Zrinjskog 26-32, 15-101 nep, Ulica Petra Zrinjskog 2-16 par,1
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- OŠ Mladost: Akcija dobrovoljnog davanja krvi [listopad, 2025.]
- "Učenje je zabava" popularno-znanstveno događanje za djecu u Osijeku
- Besplatna radionica "Zelena energija u prekograničnoj regiji" u BIOS-u
- OŠ Tin Ujević, Osijek: Dani Erasmusa "Živimo naše vrijednosti, inspirirajmo našu budućnost"
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu, na istoku povremeno i povećanu naoblaku. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Uica cara Hadrijana 13-19 nep, 19/a, 21
od 8:00 do 10:30 sati - Svilajska ulica 36, 35
od 8:00 do 14:00 sati - Ivana Gundulića 70-74 par, 78-82 par, 86-100 par
od 8:30 do 12:30 sati - Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 318, 231, 231/a, 233-241 nep, 245, 247a
od 9:00 do 12:00 sati - Svilajska ulica, Zapadno predgrađe
od 11:30 do 13:00 sati - Produžetak Kanižlićeve ulice, Ulica Antuna Kanižlića 1/p
Višnjevac
od 9:00 do 12:00 sati - Marina Držića 22, Augusta Šenoe 2-18 par, 1-13 nep, Marina Držića 2-28 par, 1-17 nep, Petra Zrinjskog 7, Ulica Nikole Šubića Zrinjskog 26-32, 15-101 nep, Ulica Petra Zrinjskog 2-16 par,1
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- OŠ Mladost: Akcija dobrovoljnog davanja krvi [listopad, 2025.]
- "Učenje je zabava" popularno-znanstveno događanje za djecu u Osijeku
- Besplatna radionica "Zelena energija u prekograničnoj regiji" u BIOS-u
- OŠ Tin Ujević, Osijek: Dani Erasmusa "Živimo naše vrijednosti, inspirirajmo našu budućnost"
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)