Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu, na istoku povremeno i povećanu naoblaku. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 18°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Uica cara Hadrijana 13-19 nep, 19/a, 21
od 8:00 do 10:30 sati - Svilajska ulica 36, 35
od 8:00 do 14:00 sati - Ivana Gundulića 70-74 par, 78-82 par, 86-100 par
od 8:30 do 12:30 sati - Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 318, 231, 231/a, 233-241 nep, 245, 247a
od 9:00 do 12:00 sati - Svilajska ulica, Zapadno predgrađe
od 11:30 do 13:00 sati - Produžetak Kanižlićeve ulice, Ulica Antuna Kanižlića 1/p

Višnjevac
od 9:00 do 12:00 sati - Marina Držića 22, Augusta Šenoe 2-18 par, 1-13 nep, Marina Držića 2-28 par, 1-17 nep, Petra Zrinjskog 7, Ulica Nikole Šubića Zrinjskog 26-32, 15-101 nep, Ulica Petra Zrinjskog 2-16 par,1

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište

Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- OŠ Mladost: Akcija dobrovoljnog davanja krvi [listopad, 2025.]
- "Učenje je zabava" popularno-znanstveno događanje za djecu u Osijeku
- Besplatna radionica "Zelena energija u prekograničnoj regiji" u BIOS-u
- OŠ Tin Ujević, Osijek: Dani Erasmusa "Živimo naše vrijednosti, inspirirajmo našu budućnost"



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Francuski buldog p...
Odgajivačnica La Casa ...
Pomeranski Špic ...
Prelepa medvedasta ste...
Pomeranac musk...
Prodajem musko stene p...
Nemački kratkodlak...
Na prodaju NKD, mužjak...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:152

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa