jekoja je trenutno jedna od, a uspijeva i u našem podneblju. Produktivna je i imaprinosa te je ujedno i najisplativija za komercijalne nasade.Najbolje vrijeme za sadnju je u jesen, tijekom, napominjukoji su odlučili podići vlastite nasade u okolici Đakova.Kako kažu, odlikuje ju to što plodovi nisu na samim krajevima grana nego su smješteni cijelom njihovom dužinom pa se sadnice mogu saditi gušće nego što je to slučaj kod domaćih sorti. "", navodi Neven. Također, dodaje da je posebnost ove sorte što je jezgra ploda bijele boje i koristi se u konditorskoj industriji radi čega postižu dobru cijenu. Prednost je i što kasno cvjeta pa ne postoji opasnost od mrazeva.", kaže Davor. Prije same sadnje važno ga je dobro pripremiti. Agrotehničke mjere koje se provode su kako navodi Neven,, a koja će voćar gnojiva primijeniti ovisi o prethodnoj analizi tla te podiže li ekološki ili konvencionalni nasad. SlijediKopanje rupa širine i dubine oko 60 cm se radi bagerom ili svrdlom, a u njih se mogu dodati stajnjak ili gnojiva kako bi se sadnici omogućio dodatan izvor hraniva. Za pripremu sadnica prije sadnje naši sugovornici navode da postoji. ", pojašnjava Davor uz savjet da ta mjera potiče bujniji rast biljke. Uz Chandler se preporučuje saditi i oprašivač Franquette i to na pet posto nasada.Ovaj dvojac otkriva kako su se oni kod podizanja vlastitog nasada odlučili zate da se prekouspješno primilo. "", upozorio je Neven pojasnivši da se Chandler kalemi na. Dakle, kada bi se mjesto cijepa stavilo u zemlju, tijekom vegetacije bi izbilo puno mladica crnog oraha koje bi biljci trošile asimilate.Kada se sadnice postave na svoja mjesta,na visini od 60 cm iznad tla što će pomoći da seusmjeri u rast korijena, a ne u proizvodnju lišća. "", dodaje Davor.Kada ona krene, iz spavajućih pupova kreću mladice. "", dodaje on. Pojašnjava da se to radi jer je u prvoj godini bitniji razvoj korijena nego rast sadnice u visinu. "", napominje naš sugovornik.Naši sugovornici kažu da se prvi urod može očekivati uako se zadovolje svi uvjeti. On bi u šestoj i sedmoj trebao postati znatan, a u desetoj se postiže puni rod. "", objašnjava Davor. Kako bi se postigli što bolji prinosi, Neven napominje da treba voditi puno brige oko nasada. "", napominje.Obojica su složni kada je u pitanju, pogotovo ako se, kako kažu, radi o ozbiljnijim nasadima. "", dodaje Davor rekavši da među ljudima vlada mišljenje da je to biljka koja ne traži puno vode, ali to nije tako.Naime, mladi orah bi svakih tjedan dana u sušnom periodu trebao dobiti izmeđukako se ne bi zaustavio vegetativni rast. "", kazao je Neven istaknuvši da ga oni u svom nasadu nemaju, ali vodu dovoze tankovima.Najbolje je sustav zainstalirati prije podizanja nasada, no sve ovisi o financijskim mogućnostima. Preporučuje se kap na kap, ali kada nasad bude star preko šest godina tada je kapaljke dobro zamijeniti mikroraspršivačima. "", objašnjava Davor rekavši da je kod tog sustava veća potrošnja vode, zahtjevniji je za postavljanje, ali daje puno bolji efekt.o mladom nasadu, a Neven ističe da čim se zanemare neki poslovi, korovi odmah krenu s rastom, uguše biljku i uspore njezin rast za 50 do 60 posto. Kako bi se oni suzbili postoje različite mjere. Jedna od njih je ona kojom se uništava samoniklo bilje s cjelokupne površine i međurednog prostora, što se može riješiti i međurednim frezanjem koje čisti korov u promjeru jedan metar od biljke s jedne i druge strane. Međutim, struka savjetuje korištenje međurednog prostora za sadnju drugih usjeva. "", dodaje.Ono u čemu ljudije damladi nasad u samom početku. "", komentira rekavši da takve biljke u početku traže dosta brige, a ako se dobro razviju, onda su sve manje zahtjevne.Što se tiče štetnika, najveća prijetnja je, no ako je nasad u blizini šume, i divljač može uništiti sadnice. "", pojašnjava Davor.Kao rješenje vidioko oraha ili tubex cijevima koje se stavljaju tik uz biljku. Međutim, napominje da je kod cijevi problem što zagušuju biljku, a i drugi se štetnici mogu uvući u njih. "", dodao je. Neven kaže da se jednom godišnje te mreže moraju podići i očistiti od korova koji raste između njih i oraha.Ako ste zainteresirani za sadnju oraha ove sorte, u našoj ih zemlji prodaje tvrtka, a više informacija potražite na jednom od niže navedenih kontakata:Trgovina Vitalis - Vitamedic d.o.o. Pavićeva 32, 31400 Đakovo, Hrvatskatel:e-mail: