Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge

Odredbe iz nove Naredbe:

Ministarstvo nastavlja prilagođavati zone zaštite i nadziranja sukladno epidemiološkoj situaciji oko ASK

Rješenje o izmjeni

Aljmaš

Općine Erdut

zonu zaštite.

nije bilo novih izbijanja

brišu se

brišu

ZONA ZAŠTITE

u Osječko-baranjskoj županiji:

u Vukovarsko-srijemskoj županiji:

ZONA NADZIRANJA

u Osječko-baranjskoj županiji:

u Vukovarsko-srijemskoj županiji:

Foto: Pexels.com/Ilustracija

donijelo je novuu Republici Hrvatskoj (NN 128/25).- ‎zabranu premještanja svinja u svrhu njihovog izlaganja na izložbama i drugim manifestacijama na kojima se izlažu životinje na čitavom području Republike Hrvatske- ‎zabranu održavanja manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja ili proizvodi od mesa svinja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije- na ostalom slobodnom području RH propisuje se dodatna odredba za organizatore manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata, koji su dužni isto najaviti u roku od najmanje 14 dana prije planiranog dana održavanja nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata- zabranu repopulacija u zonama ograničenja, osim na objektima koji su u potpunosti udovoljavali svim biosigurnosnim i drugim uvjetima, a koji su bili ispražnjeni zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge i na kojima je provedeno završno čišćenje i dezinfekcija, po odobrenju i pod nadzorom nadležne inspekcije- u slučaju nesukladnih objekata, koji su se u međuvremenu unaprijedili, na takve objekte moći će se dopremiti svinje nakon proteka od 3 mjeseca od preliminarne dezinfekcije odnosno uklanjanja svinja, također po odobrenju i pod nadzorom nadležne inspekcije Državnog inspektorata- uvode se jasnija pravila za mogućnosti izuzeća od zabrane premještanja za objekte u zoni zaštite i nadziranja unutar zone ograničenja III, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.Dana 11. listopada 2025. godine na snagu stupaRješenja o određivanju zona zaštite i zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge.Zbog izbijanja afričke svinjske kuge 10. listopada 2025. godine u naseljuna području, već spomenuto naselje Aljmaš iz zone nadziranja prelazi uDo trenutka izdavanja priopćenja, imamo 51 pozitivan objekt s držanim svinjama.S obzirom da od 10. rujna 2025. godineafričke svinjske kuge u naselju Novi Jankovci, naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području Općine Stari Jankovciiz područja uključenih u zonu zaštite, a naselja Slakovci i Orolik na području Općine Stari Jankovci, Petrovci i Svinjarevci na području Općine Bogdanovci, Berak na području Općine Tompojevci, Negoslavci na području Općine Negoslavci, Komletinci i Otok na području grada Otoka, Privlaka na području Općine Privlaka, Mirkovci na području grada Vinkovci i Cerić na području Općine Nuštarse iz područja uključenih u zonu nadziranja.Navedena naselja i dalje su obuhvaćena zonom ograničenja III.ZONE ZAŠTITE I ZONE NADZIRANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 11. LISTOPADA 2025.U područjima određenim zonom zaštite ili zonom nadziranja provode se mjere određene Delegiranom uredbom (EU) 2020/687 te se tek po ukidanju tih zona mogu primjenjivati odredbe Provedbene uredbe (EU) 2023/594, odnosno mjera koje se odnose na zone ograničenja I i III. Mjere koje se odnose na pojedine zone ograničenja su ujedno određene i Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 88/24 i 108/24).- naselja Sarvaš i Nemetin na području grada Osijeka- naselje Bijelo Brdo, Aljmaš i Dalj na području Općine Erdut- naselja Lug, Podunavlje i Vardarac na području Općine Bilje- grad Donji Miholjac i naselja Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području grada Donjeg Miholjca- naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području Općine Kneževi Vinogradi- naselje Mece na području Općine Darda- naselja Mitrovac i Grabovac na području Općine Čeminac- naselje Vera na području Općine Trpinja- naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području Općine Kneževi Vinogradi- naselja Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac- naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci i Kunišinci na području Općine Marijanci- naselje Šljivoševci na području Općine Magadenovac- naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišće- naselja Čeminac, Kozarac i Novi Čeminac na području Općine Čeminac- naselja Darda, Švajcarnica i Uglješ na području Općine Darda- naselja Osijek, Klisa, Podravlje, Tenja i Tvrđavica na području Grada Osijeka- naselje Erdut na području Općine Erdut- naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš i Zlatna Greda na području Općine Bilje- naselje Silaš na području Općine Šodolovci- naselja Viljevo, Cret Viljevski, Blanje, Ivanovo, Bockovac i Krunoslavje na području Općine Viljevo- naselja Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području Općine Trpinja- naselje Lipovača na području grada Vukovara- naselje Borovo na području Općine Borovo