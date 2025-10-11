Objavljena nova naredba za suzbijanje svinjske kuge
11.10.2025. 10:01
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novu Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 128/25).
Odredbe iz nove Naredbe:
- zabranu premještanja svinja u svrhu njihovog izlaganja na izložbama i drugim manifestacijama na kojima se izlažu životinje na čitavom području Republike Hrvatske
- zabranu održavanja manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja ili proizvodi od mesa svinja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije
- na ostalom slobodnom području RH propisuje se dodatna odredba za organizatore manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata, koji su dužni isto najaviti u roku od najmanje 14 dana prije planiranog dana održavanja nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata
- zabranu repopulacija u zonama ograničenja, osim na objektima koji su u potpunosti udovoljavali svim biosigurnosnim i drugim uvjetima, a koji su bili ispražnjeni zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge i na kojima je provedeno završno čišćenje i dezinfekcija, po odobrenju i pod nadzorom nadležne inspekcije
- u slučaju nesukladnih objekata, koji su se u međuvremenu unaprijedili, na takve objekte moći će se dopremiti svinje nakon proteka od 3 mjeseca od preliminarne dezinfekcije odnosno uklanjanja svinja, također po odobrenju i pod nadzorom nadležne inspekcije Državnog inspektorata
- uvode se jasnija pravila za mogućnosti izuzeća od zabrane premještanja za objekte u zoni zaštite i nadziranja unutar zone ograničenja III, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.
Ministarstvo nastavlja prilagođavati zone zaštite i nadziranja sukladno epidemiološkoj situaciji oko ASK
Dana 11. listopada 2025. godine na snagu stupa Rješenje o izmjeni Rješenja o određivanju zona zaštite i zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge.
Zbog izbijanja afričke svinjske kuge 10. listopada 2025. godine u naselju Aljmaš na području Općine Erdut, već spomenuto naselje Aljmaš iz zone nadziranja prelazi u zonu zaštite. Do trenutka izdavanja priopćenja, imamo 51 pozitivan objekt s držanim svinjama.
S obzirom da od 10. rujna 2025. godine nije bilo novih izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Novi Jankovci, naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području Općine Stari Jankovci brišu se iz područja uključenih u zonu zaštite, a naselja Slakovci i Orolik na području Općine Stari Jankovci, Petrovci i Svinjarevci na području Općine Bogdanovci, Berak na području Općine Tompojevci, Negoslavci na području Općine Negoslavci, Komletinci i Otok na području grada Otoka, Privlaka na području Općine Privlaka, Mirkovci na području grada Vinkovci i Cerić na području Općine Nuštar brišu se iz područja uključenih u zonu nadziranja.
Navedena naselja i dalje su obuhvaćena zonom ograničenja III.
ZONE ZAŠTITE I ZONE NADZIRANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 11. LISTOPADA 2025.
U područjima određenim zonom zaštite ili zonom nadziranja provode se mjere određene Delegiranom uredbom (EU) 2020/687 te se tek po ukidanju tih zona mogu primjenjivati odredbe Provedbene uredbe (EU) 2023/594, odnosno mjera koje se odnose na zone ograničenja I i III. Mjere koje se odnose na pojedine zone ograničenja su ujedno određene i Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 88/24 i 108/24).
ZONA ZAŠTITE
u Osječko-baranjskoj županiji:
- naselja Sarvaš i Nemetin na području grada Osijeka
- naselje Bijelo Brdo, Aljmaš i Dalj na području Općine Erdut
- naselja Lug, Podunavlje i Vardarac na području Općine Bilje
- grad Donji Miholjac i naselja Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području grada Donjeg Miholjca
- naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području Općine Kneževi Vinogradi
- naselje Mece na području Općine Darda
- naselja Mitrovac i Grabovac na području Općine Čeminac
u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
- naselje Vera na području Općine Trpinja
ZONA NADZIRANJA
u Osječko-baranjskoj županiji:
- naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području Općine Kneževi Vinogradi
- naselja Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac
- naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci i Kunišinci na području Općine Marijanci
- naselje Šljivoševci na području Općine Magadenovac
- naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišće
- naselja Čeminac, Kozarac i Novi Čeminac na području Općine Čeminac
- naselja Darda, Švajcarnica i Uglješ na području Općine Darda
- naselja Osijek, Klisa, Podravlje, Tenja i Tvrđavica na području Grada Osijeka
- naselje Erdut na području Općine Erdut
- naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš i Zlatna Greda na području Općine Bilje
- naselje Silaš na području Općine Šodolovci
- naselja Viljevo, Cret Viljevski, Blanje, Ivanovo, Bockovac i Krunoslavje na području Općine Viljevo
u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
- naselja Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području Općine Trpinja
- naselje Lipovača na području grada Vukovara
- naselje Borovo na području Općine Borovo
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Foto: Pexels.com/Ilustracija
