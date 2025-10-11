Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je novu Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 128/25).

Odredbe iz nove Naredbe:
- ‎zabranu premještanja svinja u svrhu njihovog izlaganja na izložbama i drugim manifestacijama na kojima se izlažu životinje na čitavom području Republike Hrvatske
- ‎zabranu održavanja manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja ili proizvodi od mesa svinja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije
- na ostalom slobodnom području RH propisuje se dodatna odredba za organizatore manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso svinja i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata, koji su dužni isto najaviti u roku od najmanje 14 dana prije planiranog dana održavanja nadležnoj inspekciji Državnog inspektorata
- zabranu repopulacija u zonama ograničenja, osim na objektima koji su u potpunosti udovoljavali svim biosigurnosnim i drugim uvjetima, a koji su bili ispražnjeni zbog sumnje ili potvrde afričke svinjske kuge i na kojima je provedeno završno čišćenje i dezinfekcija, po odobrenju i pod nadzorom nadležne inspekcije
- u slučaju nesukladnih objekata, koji su se u međuvremenu unaprijedili, na takve objekte moći će se dopremiti svinje nakon proteka od 3 mjeseca od preliminarne dezinfekcije odnosno uklanjanja svinja, također po odobrenju i pod nadzorom nadležne inspekcije Državnog inspektorata
- uvode se jasnija pravila za mogućnosti izuzeća od zabrane premještanja za objekte u zoni zaštite i nadziranja unutar zone ograničenja III, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.

Ministarstvo nastavlja prilagođavati zone zaštite i nadziranja sukladno epidemiološkoj situaciji oko ASK
Dana 11. listopada 2025. godine na snagu stupa Rješenje o izmjeni Rješenja o određivanju zona zaštite i zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge.

Zbog izbijanja afričke svinjske kuge 10. listopada 2025. godine u naselju Aljmaš na području Općine Erdut, već spomenuto naselje Aljmaš iz zone nadziranja prelazi u zonu zaštite. Do trenutka izdavanja priopćenja, imamo 51 pozitivan objekt s držanim svinjama.

S obzirom da od 10. rujna 2025. godine nije bilo novih izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Novi Jankovci, naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području Općine Stari Jankovci brišu se iz područja uključenih u zonu zaštite, a naselja Slakovci i Orolik na području Općine Stari Jankovci, Petrovci i Svinjarevci na području Općine Bogdanovci, Berak na području Općine Tompojevci, Negoslavci na području Općine Negoslavci, Komletinci i Otok na području grada Otoka, Privlaka na području Općine Privlaka, Mirkovci na području grada Vinkovci i Cerić na području Općine Nuštar brišu se iz područja uključenih u zonu nadziranja.

Navedena naselja i dalje su obuhvaćena zonom ograničenja III.

ZONE ZAŠTITE I ZONE NADZIRANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 11. LISTOPADA 2025.
U područjima određenim zonom zaštite ili zonom nadziranja provode se mjere određene Delegiranom uredbom (EU) 2020/687 te se tek po ukidanju tih zona mogu primjenjivati odredbe Provedbene uredbe (EU) 2023/594, odnosno mjera koje se odnose na zone ograničenja I i III. Mjere koje se odnose na pojedine zone ograničenja su ujedno određene i Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 88/24 i 108/24).

ZONA ZAŠTITE
u Osječko-baranjskoj županiji:
- naselja Sarvaš i Nemetin na području grada Osijeka
- naselje Bijelo Brdo, Aljmaš i Dalj na području Općine Erdut
- naselja Lug, Podunavlje i Vardarac na području Općine Bilje
- grad Donji Miholjac i naselja Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području grada Donjeg Miholjca
- naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području Općine Kneževi Vinogradi
- naselje Mece na području Općine Darda
- naselja Mitrovac i Grabovac na području Općine Čeminac

u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
- naselje Vera na području Općine Trpinja

ZONA NADZIRANJA
u Osječko-baranjskoj županiji:
- naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području Općine Kneževi Vinogradi
- naselja Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac
- naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci i Kunišinci na području Općine Marijanci
- naselje Šljivoševci na području Općine Magadenovac
- naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišće
- naselja Čeminac, Kozarac i Novi Čeminac na području Općine Čeminac
- naselja Darda, Švajcarnica i Uglješ na području Općine Darda
- naselja Osijek, Klisa, Podravlje, Tenja i Tvrđavica na području Grada Osijeka
- naselje Erdut na području Općine Erdut
- naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš i Zlatna Greda na području Općine Bilje
- naselje Silaš na području Općine Šodolovci
- naselja Viljevo, Cret Viljevski, Blanje, Ivanovo, Bockovac i Krunoslavje na području Općine Viljevo

u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
- naselja Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području Općine Trpinja
- naselje Lipovača na području grada Vukovara
- naselje Borovo na području Općine Borovo


Foto: Pexels.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Najmanje pudle, od...
Najmanje pudle, od naj...
Južnoafrički masti...
Sa ponosom predstavlja...
Cane Corso
Prelepi štenci Cane co...
Nemački ovčar šten...
Odgajivačnica "vom Hau...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:117

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa