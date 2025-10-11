Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PP Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjak iz okolice Našica počinio dva kaznena djela teških krađa provaljivanjem.

Tridesetdvogodišnjaka se tereti da je u srpnju ove godine došao na prostor autopraonice u Semeljcima, gdje je na dva zaključana naplatna elektronska uređaja nasilno uz pomoć podesnog alata otvorio poklopce, iz kojih je otuđio točno neutvrđenu količinu žetona u vrijednosti jednog eura i točno neutvrđenu količinu kovanica u apoenima od 10 centi do dva eura. Šteta je procijenjena na 350 eura. Isto tako je učinio u autopraonici u Piškorevcima prije dva dana, kada je također nasilno otvorio poklopac na naplatnom elektronskom uređaju iz kojega nije mogao ništa otuđiti jer je bio prazan. Nakon provale, udaljio se u nepoznatom smjeru, izvijestili su iz policije.

Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku redovnim putem.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

SHIH TZU štenci ...
SHIH TZU štenci Kvali...
Maltipoo vrhunske ...
Maltipoo vrhunske gene...
Toy Pudle na pr...
Nasa odgajivacnica se ...
Francuski buldog, ...
Francuski buldog ze...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:137

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa