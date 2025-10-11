Kriminalističkim istraživanjem

32-godišnjak

dva kaznena djela

autopraonice

nasilno

10 centi do dva eura

350 eura

nije mogao

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

policijskih službenika PP Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jeiz okolice Našica počinioteških krađa provaljivanjem.Tridesetdvogodišnjaka se tereti da je u srpnju ove godine došao na prostoru Semeljcima, gdje je na dva zaključana naplatna elektronska uređajauz pomoć podesnog alata otvorio poklopce, iz kojih je otuđio točno neutvrđenu količinu žetona u vrijednosti jednog eura i točno neutvrđenu količinu kovanica u apoenima od. Šteta je procijenjena na. Isto tako je učinio u autopraonici u Piškorevcima prije dva dana, kada je također nasilno otvorio poklopac na naplatnom elektronskom uređaju iz kojeganišta otuđiti jer je bio prazan. Nakon provale, udaljio se u nepoznatom smjeru, izvijestili su iz policije.Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku redovnim putem.