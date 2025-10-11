32-godišnjak iz okolice Našica krao žetone iz autopraonica
11.10.2025. 9:33
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PP Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjak iz okolice Našica počinio dva kaznena djela teških krađa provaljivanjem.
Tridesetdvogodišnjaka se tereti da je u srpnju ove godine došao na prostor autopraonice u Semeljcima, gdje je na dva zaključana naplatna elektronska uređaja nasilno uz pomoć podesnog alata otvorio poklopce, iz kojih je otuđio točno neutvrđenu količinu žetona u vrijednosti jednog eura i točno neutvrđenu količinu kovanica u apoenima od 10 centi do dva eura. Šteta je procijenjena na 350 eura. Isto tako je učinio u autopraonici u Piškorevcima prije dva dana, kada je također nasilno otvorio poklopac na naplatnom elektronskom uređaju iz kojega nije mogao ništa otuđiti jer je bio prazan. Nakon provale, udaljio se u nepoznatom smjeru, izvijestili su iz policije.
Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku redovnim putem.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
