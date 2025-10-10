duge pauze

Ovo je pjesma o situacijama i trenucima u kojima se čovjek osjeća neprimijećeno, zaboravljeno, ostavljeno ili stjerano u kut. Kroz pjesmu želim podsjetiti koliko lako možemo biti zaokupljeni vlastitim životima, a da pritom ne primijetimo tuđe priče koje se događaju tik do nas. U ovom vremenu ekstrema, kada najglasniji i najspektakularniji zauzimaju prostor, htio sam podsjetiti na one tiše priče koje prolaze nezapaženo

Jako sam sretan i ushićen što ovom pjesmom mogu najaviti izlazak svog prvog EP-a ‘Par stvari’. Jedva čekam da ostatak pjesama podijelim sa svima i da ih konačno svi mogu čuti

Tekst: PR

Nakoni uspješno objavljenog singla “”, kantautorpredstavlja svoj novi singl “”, kojim nastavlja graditi priču uoči izlaska nadolazećeg EP-a “”, zakazanog za sredinu studenog.O pjesmi Juraj kaže: “.”Emotivnu atmosferu pjesme dodatno osnažuje videospot koji je režirala, snimila, montirala i producirala Jurajeva supruga, čiji je autorski pristup i ovoga puta vjerno dočarao intimnost i ranjivost same pjesme. Na glazbenom planu, Juraj potpisuje glazbu i tekst, dok je aranžman oblikovao zajedno s, koji je ujedno odigrao ključnu ulogu u produkciji - kao producent zadužen za snimanje, miks i mastering. Snimanje bubnjeva povjereno je, dok je završnu audio obradu kroz summing odradioUz Juraja na gitari i vokalu, u izvođačkom sastavu sudjelovali suna bubnjevima (njegov bratić i dugogodišnji suradnik s kojim uskoro slavi dva desetljeća zajedničkog muziciranja),na bas gitari,na klavijaturama te sam, koji je uz producentsku ulogu pridonio i gitaristički.”, dodaje Juraj.Singl “Njihov glas” dostupan je na svim streaming servisima, a videospot se može pogledati na službenom YouTube kanalu Dallas Recordsa.