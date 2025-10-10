[VIDEO] Novi singl Juraja Jurline: "Njihov glas" najavljuje EP "Par stvari"
10.10.2025. 13:04
Nakon duge pauze i uspješno objavljenog singla “Moglo je i drugačije”, kantautor Juraj Jurlina predstavlja svoj novi singl “Njihov glas”, kojim nastavlja graditi priču uoči izlaska nadolazećeg EP-a “Par stvari”, zakazanog za sredinu studenog.
O pjesmi Juraj kaže: “Ovo je pjesma o situacijama i trenucima u kojima se čovjek osjeća neprimijećeno, zaboravljeno, ostavljeno ili stjerano u kut. Kroz pjesmu želim podsjetiti koliko lako možemo biti zaokupljeni vlastitim životima, a da pritom ne primijetimo tuđe priče koje se događaju tik do nas. U ovom vremenu ekstrema, kada najglasniji i najspektakularniji zauzimaju prostor, htio sam podsjetiti na one tiše priče koje prolaze nezapaženo.”
Emotivnu atmosferu pjesme dodatno osnažuje videospot koji je režirala, snimila, montirala i producirala Jurajeva supruga Josipa Jurlina, čiji je autorski pristup i ovoga puta vjerno dočarao intimnost i ranjivost same pjesme. Na glazbenom planu, Juraj potpisuje glazbu i tekst, dok je aranžman oblikovao zajedno s Ljudevitom Ivićem, koji je ujedno odigrao ključnu ulogu u produkciji - kao producent zadužen za snimanje, miks i mastering. Snimanje bubnjeva povjereno je Josipu Slameku, dok je završnu audio obradu kroz summing odradio Rino Sinobad.
Uz Juraja na gitari i vokalu, u izvođačkom sastavu sudjelovali su Fran Jurlina na bubnjevima (njegov bratić i dugogodišnji suradnik s kojim uskoro slavi dva desetljeća zajedničkog muziciranja), Nikica Barović na bas gitari, Tomislav Jambrešić na klavijaturama te sam Ljudevit Ivić, koji je uz producentsku ulogu pridonio i gitaristički.
“Jako sam sretan i ushićen što ovom pjesmom mogu najaviti izlazak svog prvog EP-a ‘Par stvari’. Jedva čekam da ostatak pjesama podijelim sa svima i da ih konačno svi mogu čuti”, dodaje Juraj.
Singl “Njihov glas” dostupan je na svim streaming servisima, a videospot se može pogledati na službenom YouTube kanalu Dallas Recordsa.
Tekst: PR
