Počinje cijepljenje protiv gripe: HZJZ osigurao 420 tisuća doza
10.10.2025. 12:06
Hrvatski zavod za javno zdravstvo osigurao je 420.000 doza trovalentnog cjepiva protiv sezonske gripe, koje će biti besplatno za osobe s povećanim rizikom od težih oblika bolesti.
Cijepljenje počinje 13. listopada u većini županija, a u OBŽ je počelo danas, 10. listopada.
Građanima se preporučuje da termin dogovore telefonski kod svog liječnika ili zavoda za javno zdravstvo kako bi se izbjegle gužve. Osobe starije od 12 godina mogu se istodobno cijepiti protiv gripe i COVID-19.
Osobe za koje je cijepljenje besplatno su sljedeće:
- osobe životne dobi 65 godina i starije,
- štićenici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu), kao i radnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika,
- osobe, uključujući i djecu, s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, a posebno djeca s oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama,
- odrasli i djeca s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes mellitus), kroničnim bolestima bubrega, hemoglobinopatijama i oštećenjem imunog sustava (uključujući HIV infekciju),
- djeca i adolescenti (6 mj. do 18. god.) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja nastanka Reye sindroma uz influenzu),
- u slučaju da se neka od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo, zbog svog zdravstvenog stanja ne može cijepiti (kontraindikacija), umjesto njih se pod istim uvjetima mogu cijepiti osobe iz njihove bliske okoline, na primjer kućni kontakti (uključujući djecu), osobe koje pružaju kućnu medicinsku njegu i sl.,
- zdravstveni radnici,
- trudnice
Osobe koje nemaju pravo na besplatno cijepljenje, a koje prepoznaju važnost cijepljenja protiv gripe, mogu se cijepiti kod izabranih liječnika ako osobno nabave/kupe cjepivo na temelju izdanog liječničkog recepta.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Foto: Pexels.com/Ilustracija
