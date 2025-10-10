Hrvatski zavod za javno zdravstvo

osigurao jetrovalentnog cjepiva protiv, koje će bitiza osobe s povećanim rizikom od težih oblika bolesti.Cijepljenje počinjeu većini županija, a u OBŽ je počelo danas,Građanima se preporučuje da termin dogovore telefonski kod svog liječnika ili zavoda za javno zdravstvo kako bi se. Osobe starije od 12 godina mogu se istodobno cijepiti protiv gripe i COVID-19.- osobe životne dobi 65 godina i starije,- štićenici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu), kao i radnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika,- osobe, uključujući i djecu, s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, a posebno djeca s oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama,- odrasli i djeca s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes mellitus), kroničnim bolestima bubrega, hemoglobinopatijama i oštećenjem imunog sustava (uključujući HIV infekciju),- djeca i adolescenti (6 mj. do 18. god.) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja nastanka Reye sindroma uz influenzu),- u slučaju da se neka od osoba za koje je cijepljenje preporučljivo, zbog svog zdravstvenog stanja ne može cijepiti (kontraindikacija), umjesto njih se pod istim uvjetima mogu cijepiti osobe iz njihove bliske okoline, na primjer kućni kontakti (uključujući djecu), osobe koje pružaju kućnu medicinsku njegu i sl.,- zdravstveni radnici,- trudniceOsobe koje nemaju pravo na besplatno cijepljenje, a koje prepoznaju važnost cijepljenja protiv gripe, mogu se cijepiti kodako osobno nabave/kupe cjepivo na temelju izdanog liječničkog recepta.