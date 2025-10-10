Osječko-baranjska županija

Tekst i foto: OBŽ

osigurala jeza sufinanciranje projekta energetske obnove, što je samo jedno u nizu sufinanciranja projekata jedinica lokalne samouprave iz ovogodišnjeg županijskog proračuna. Tim povodom, županicaposjetila je Općinu Čepin te s načelnikompotpisala ugovor o ovoj potpori.Naime,zgrade dječjeg vrtića bila je izrazito potrebna, a vrijednost investicije dosegnula je čak. Nakon zamolbe načelnika Tonkovca, županica Tramišak donijela je odluku okojom se pomaže Općini u realizaciji tog projekta, očuvanju financijske stabilnosti Općine, kao i daljnjem provođenju projekata.- kazala je županica Nataša Tramišak.Dodala je kako postoji dugogodišnjaizmeđu Županije i Općine Čepin te je u partnerstvu realiziran niz projekata. To uključuje i izgradnju, čija je vrijednost veća od, od čega je Županija uložila oko, dok je u energetsku obnovu dviju osnovnih i dviju područnih škola uloženo oko. -- poručila je županica.Načelnik Općine Čepin Dražen Tonkovac zahvalio je Županiji na pomoći i potpori općinskim projektima. Istaknuo je da ukupna vrijednost projekta energetske obnove Dječjeg vrtića iznosi oko, od čega je pola milijuna eura osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), aodobrila je Županija. Općina je osigurala preostalihInače, u tijeku je i izgradnja novog vrtića, kapaciteta za skoro, a kojim će se svi predškolci Čepina umjesto na sadašnje tri biti na jednoj lokaciji.