Županija izdvojila 100.000 eura za energetsku obnovu Dječjeg vrtića "Zvončić" u Čepinu
10.10.2025. 11:01
Osječko-baranjska županija osigurala je 100.000 eura za sufinanciranje projekta energetske obnove Dječjeg vrtića „Zvončić“ u Čepinu, što je samo jedno u nizu sufinanciranja projekata jedinica lokalne samouprave iz ovogodišnjeg županijskog proračuna. Tim povodom, županica Nataša Tramišak posjetila je Općinu Čepin te s načelnikom Draženom Tonkovcem potpisala ugovor o ovoj potpori.
Naime, energetska obnova zgrade dječjeg vrtića bila je izrazito potrebna, a vrijednost investicije dosegnula je čak 1,8 milijuna eura. Nakon zamolbe načelnika Tonkovca, županica Tramišak donijela je odluku o novčanoj potpori kojom se pomaže Općini u realizaciji tog projekta, očuvanju financijske stabilnosti Općine, kao i daljnjem provođenju projekata.
- Čestitam Općini Čepin na ulaganjima u predškolski odgoj i obrazovanje. Kada govorimo o demografskoj obnovi, na prvom mjestu ističemo ulaganja u izgradnju i obnovu vrtića diljem naše županije te - kako smo i najavili - pomažemo i olakšavamo našim jedinicama lokalne samouprave financiranje tih projekata. U ovom slučaju riječ je o energetskoj obnovi i zadovoljstvo mi je što smo danas imali priliku uručiti ugovor u vrijednosti od 100.000 eura Općini Čepin. Prethodno smo potpisali ugovor s Općinom Antunovac za izgradnju dječjeg vrtića u Ivanovcu, a uskoro ćemo potporu dodijeliti i Općini Donja Motičina. To su tri projekta koja su ove godine ušla u proračun Osječko-baranjske županije, a koji su kandidirani među brojnim drugim projektima u jedinicama lokalne samouprave. Tako će Županija podržati projekte lokalnih zajednica ukupne vrijednosti od 1,5 milijuna eura. Naravno, za sljedeću godinu najavljujemo i povećanje ulaganja te izdvajanja iz proračuna za dječje vrtiće jer vidimo da je to i dalje velika potreba. Cilj nam je da sva djeca na području Osječko-baranjske županije imaju osigurano mjesto u vrtićima, a naša je zadaća i misija pomoći općinama da dođu do prostornih kapaciteta koji su im potrebni. Sljedeće godine svakako ćemo planirati sredstva u proračunu te raspisati javni poziv kako bismo sufinanciranjem obuhvatili još veći broj općina - kazala je županica Nataša Tramišak.
Dodala je kako postoji dugogodišnja kvalitetna suradnja između Županije i Općine Čepin te je u partnerstvu realiziran niz projekata. To uključuje i izgradnju školske dvorane, čija je vrijednost veća od 5 milijuna eura, od čega je Županija uložila oko 2 milijuna eura, dok je u energetsku obnovu dviju osnovnih i dviju područnih škola uloženo oko 1,5 milijuna eura. - Nastavit ćemo pratiti sve projekte Općine Čepin koji su potrebni za poboljšanje kvalitete života stanovnika - poručila je županica.
Načelnik Općine Čepin Dražen Tonkovac zahvalio je Županiji na pomoći i potpori općinskim projektima. Istaknuo je da ukupna vrijednost projekta energetske obnove Dječjeg vrtića iznosi oko 1,8 milijuna eura, od čega je pola milijuna eura osigurano iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), a 100.000 eura odobrila je Županija. Općina je osigurala preostalih 1,2 milijuna eura.
Inače, u tijeku je i izgradnja novog vrtića, kapaciteta za skoro 400 djece, a kojim će se svi predškolci Čepina umjesto na sadašnje tri biti na jednoj lokaciji.
Tekst i foto: OBŽ
