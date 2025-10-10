Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Promjenjivo vrijeme za vikend koji je pred nama. Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na istoku ponegdje je moguće malo kiše. Dnevna temperatura do 19°C.

Subota donosi prolazno povećanu naoblaku, ali bez kiše. Ujutro je moguća magla. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 19°C. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.

U nedjelju će biti djelomice sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura do 12°C, a dnevna do 19°C. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.


Foto: Matija Milanović/Arhiv


