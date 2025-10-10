Jesen pokazuje sve boje: malo sunca, malo oblaka
10.10.2025. 10:13
Promjenjivo vrijeme za vikend koji je pred nama. Danas će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a na istoku ponegdje je moguće malo kiše. Dnevna temperatura do 19°C.
Subota donosi prolazno povećanu naoblaku, ali bez kiše. Ujutro je moguća magla. Jutarnja temperatura do 11°C, a dnevna do 19°C. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
U nedjelju će biti djelomice sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura do 12°C, a dnevna do 19°C. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar.
Foto: Matija Milanović/Arhiv
