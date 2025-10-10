nova Provedbena odluka

zone ograničenja I i III

49 izbijanja afričke svinjske kuge

Ministarstva poljoprivrede

Općinama Bilje, Donji Miholjac, Erdut, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, grad Osijek, Dard i Čeminac

Općinama Gradište, Nijemci, Otok, Stari Jankovci, Štitar i Tripnja

204 slučaja

divljih svinja

nova područja

zone zaštite i zone nadziranja

Od 9. listopada 2025. godine u zoni ograničenja I se nalaze sljedeća područja Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Osječko -baranjske županije:

Brodsko-posavska županija:

Osječko-baranjska županija:

Virovitičko-podravska županija:

zoni ograničenja III

Vukovarsko srijemska županija:

Brodsko-posavska županija:

Osječko-baranjska županija:

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Jučer je na snagu je stupila(EU) 2025/2051 оd 6. listopada 2025., kojom su utvrđenena području Republike Hrvatske. Do jučer je potvrđeno ukupnona objektima na kojima se drže svinje, izvijestili su izU Osječko-baranjskoj županiji afrička svinjska kuga potvrđena je una ukupno 40 objekata.U Vukovarsko-srijemskoj je bilo 9 izbijanja i to uPotvrđeno je ukupnoASK u, 19 u VSŽ i 185 u OBŽ.Zone ograničenja I i III se donose na razini cijele Europske unije, u svim državama članicama u kojima se javlja afrička svinjska kuga. Zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj tijekom rujna postojeće zone ograničenja I i III su proširene naI dalje su na snaziu pojedinim dijelovima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.- Općina Donji Andrijevci- Općina Oprisavci- Općina Sikirevci- Općina Slavonski Šamac- Općina Velika Kopanica- Općina Vrpolje- Grad Belišće, naselja Bocanjevci i Gorica Valpovačka- Općina Bizovac, naselja Bizovac, Brođanci, Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki Bizovački i Selci- Općina Čepin, naselja Beketinci, Čepin, Čepinski Martinci i Čokadinci- Općina Donja Motičina- Općina Draž- Općina Drenje- Grad Đakovo, naselje Široko Polje- Općina Đurđenovac- Općina Feričanci- Općina Gorjani- Općina Koška- Općina Levanjska Varoš- Općina Magadenovac, naselje Beničanci, Kućanci, Lacići, Magadenovac i Malinovac- Općina Marijanci, naselje Marjanski Ivanovci- Grad Našice- Općina Podgorač- Općina Podravska Moslavina- Općina Popovac, naselja Branjina i Kneževo- Općina Punitovci- Općina Satnica Đakovačka- Općina Trnava- Grad Valpovo, naselja Harkanovci i Zelčin- Općina Vladislavci- Općina Vuka- Općina Crnac- Općina Zdencise nalaze sljedeća područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije te općina Gundinici na području Brodsko-posavska županije.- Općina Andrijaševci- Općina Babina Greda- Općina Bogdanovci- Općina Borovo- Općina Bošnjaci- Općina Cerna- Općina Drenovci- Općina Gradište- Općina Gunja- Grad Ilok- Općina Ivankovo- Općina Jarmina- Općina Lovas- Općina Markušica- Općina Negoslavci- Općina Nijemci- Općina Nuštar- Grad Otok- Općina Privlaka- Općina Stari Jankovci- Općina Stari Mikanovci- Općina Štitar- Općina Tompojevci- Općina Tordinci- Općina Tovarnik- Općina Trpinja- Grad Vinkovci- Općina Vođinci- Općina Vrbanja- Grad Vukovar- Grad Županja- Općina Gundinci- Općina Antunovac- Grad Beli Manastir- Grad Belišće, naselja Belišće, Bistrinci, Gat, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i Vinogradci- Općina Bilje- Općina Bizovac, naselja Cerovac i Samatovci- Općina Čeminac- Općina Čepin, naselje Livana- Općina Darda- Grad Donji Miholjac- Grad Đakovo, naselja Budrovci, Đakovo, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Novi Perkovci, Piškorevci i Selci Đakovački- Općina Erdut- Općina Ernestinovo- Općina Jagodnjak- Općina Kneževi Vinogradi- Općina Magadenovac, naselje Šljivoševci- Općina Marijanci, naselja Bočkinci, Brezovica, Čamagajevci, Črnkovci, Kunišinci i Marijanci- Grad Osijek- Općina Petlovac- Općina Petrijevci- Općina Popovac, naselje Popovac- Općina Semeljci- Općina Strizivojna- Općina Šodolovci- Grad Valpovo, naselja Ivanovci, Ladimirevci, Marjančaci, Nard, Šag i Valpovo- Općina Viljevo- Općina Viškovci