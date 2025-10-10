Na snagu stupila nova EU odluka o zonama ograničenja zbog afričke svinjske kuge – proširena područja u Slavoniji
10.10.2025. 9:30
Jučer je na snagu je stupila nova Provedbena odluka (EU) 2025/2051 оd 6. listopada 2025., kojom su utvrđene zone ograničenja I i III na području Republike Hrvatske. Do jučer je potvrđeno ukupno 49 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.
U Osječko-baranjskoj županiji afrička svinjska kuga potvrđena je u Općinama Bilje, Donji Miholjac, Erdut, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, grad Osijek, Dard i Čeminac na ukupno 40 objekata.
U Vukovarsko-srijemskoj je bilo 9 izbijanja i to u Općinama Gradište, Nijemci, Otok, Stari Jankovci, Štitar i Tripnja.
Potvrđeno je ukupno 204 slučaja ASK u divljih svinja, 19 u VSŽ i 185 u OBŽ.
Zone ograničenja I i III se donose na razini cijele Europske unije, u svim državama članicama u kojima se javlja afrička svinjska kuga. Zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj tijekom rujna postojeće zone ograničenja I i III su proširene na nova područja.
I dalje su na snazi zone zaštite i zone nadziranja u pojedinim dijelovima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Od 9. listopada 2025. godine u zoni ograničenja I se nalaze sljedeća područja Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Osječko -baranjske županije:
Brodsko-posavska županija:
- Općina Donji Andrijevci
- Općina Oprisavci
- Općina Sikirevci
- Općina Slavonski Šamac
- Općina Velika Kopanica
- Općina Vrpolje
Osječko-baranjska županija:
- Grad Belišće, naselja Bocanjevci i Gorica Valpovačka
- Općina Bizovac, naselja Bizovac, Brođanci, Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki Bizovački i Selci
- Općina Čepin, naselja Beketinci, Čepin, Čepinski Martinci i Čokadinci
- Općina Donja Motičina
- Općina Draž
- Općina Drenje
- Grad Đakovo, naselje Široko Polje
- Općina Đurđenovac
- Općina Feričanci
- Općina Gorjani
- Općina Koška
- Općina Levanjska Varoš
- Općina Magadenovac, naselje Beničanci, Kućanci, Lacići, Magadenovac i Malinovac
- Općina Marijanci, naselje Marjanski Ivanovci
- Grad Našice
- Općina Podgorač
- Općina Podravska Moslavina
- Općina Popovac, naselja Branjina i Kneževo
- Općina Punitovci
- Općina Satnica Đakovačka
- Općina Trnava
- Grad Valpovo, naselja Harkanovci i Zelčin
- Općina Vladislavci
- Općina Vuka
Virovitičko-podravska županija:
- Općina Crnac
- Općina Zdenci
U zoni ograničenja III se nalaze sljedeća područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije te općina Gundinici na području Brodsko-posavska županije.
Vukovarsko srijemska županija:
- Općina Andrijaševci
- Općina Babina Greda
- Općina Bogdanovci
- Općina Borovo
- Općina Bošnjaci
- Općina Cerna
- Općina Drenovci
- Općina Gradište
- Općina Gunja
- Grad Ilok
- Općina Ivankovo
- Općina Jarmina
- Općina Lovas
- Općina Markušica
- Općina Negoslavci
- Općina Nijemci
- Općina Nuštar
- Grad Otok
- Općina Privlaka
- Općina Stari Jankovci
- Općina Stari Mikanovci
- Općina Štitar
- Općina Tompojevci
- Općina Tordinci
- Općina Tovarnik
- Općina Trpinja
- Grad Vinkovci
- Općina Vođinci
- Općina Vrbanja
- Grad Vukovar
- Grad Županja
Brodsko-posavska županija:
- Općina Gundinci
Osječko-baranjska županija:
- Općina Antunovac
- Grad Beli Manastir
- Grad Belišće, naselja Belišće, Bistrinci, Gat, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i Vinogradci
- Općina Bilje
- Općina Bizovac, naselja Cerovac i Samatovci
- Općina Čeminac
- Općina Čepin, naselje Livana
- Općina Darda
- Grad Donji Miholjac
- Grad Đakovo, naselja Budrovci, Đakovo, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Novi Perkovci, Piškorevci i Selci Đakovački
- Općina Erdut
- Općina Ernestinovo
- Općina Jagodnjak
- Općina Kneževi Vinogradi
- Općina Magadenovac, naselje Šljivoševci
- Općina Marijanci, naselja Bočkinci, Brezovica, Čamagajevci, Črnkovci, Kunišinci i Marijanci
- Grad Osijek
- Općina Petlovac
- Općina Petrijevci
- Općina Popovac, naselje Popovac
- Općina Semeljci
- Općina Strizivojna
- Općina Šodolovci
- Grad Valpovo, naselja Ivanovci, Ladimirevci, Marjančaci, Nard, Šag i Valpovo
- Općina Viljevo
- Općina Viškovci
Foto: Pexels.com/Ilustracija
U Osječko-baranjskoj županiji afrička svinjska kuga potvrđena je u Općinama Bilje, Donji Miholjac, Erdut, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, grad Osijek, Dard i Čeminac na ukupno 40 objekata.
U Vukovarsko-srijemskoj je bilo 9 izbijanja i to u Općinama Gradište, Nijemci, Otok, Stari Jankovci, Štitar i Tripnja.
Potvrđeno je ukupno 204 slučaja ASK u divljih svinja, 19 u VSŽ i 185 u OBŽ.
Zone ograničenja I i III se donose na razini cijele Europske unije, u svim državama članicama u kojima se javlja afrička svinjska kuga. Zbog izbijanja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj tijekom rujna postojeće zone ograničenja I i III su proširene na nova područja.
I dalje su na snazi zone zaštite i zone nadziranja u pojedinim dijelovima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Od 9. listopada 2025. godine u zoni ograničenja I se nalaze sljedeća područja Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske i Osječko -baranjske županije:
Brodsko-posavska županija:
- Općina Donji Andrijevci
- Općina Oprisavci
- Općina Sikirevci
- Općina Slavonski Šamac
- Općina Velika Kopanica
- Općina Vrpolje
Osječko-baranjska županija:
- Grad Belišće, naselja Bocanjevci i Gorica Valpovačka
- Općina Bizovac, naselja Bizovac, Brođanci, Cret Bizovački, Habjanovci, Novaki Bizovački i Selci
- Općina Čepin, naselja Beketinci, Čepin, Čepinski Martinci i Čokadinci
- Općina Donja Motičina
- Općina Draž
- Općina Drenje
- Grad Đakovo, naselje Široko Polje
- Općina Đurđenovac
- Općina Feričanci
- Općina Gorjani
- Općina Koška
- Općina Levanjska Varoš
- Općina Magadenovac, naselje Beničanci, Kućanci, Lacići, Magadenovac i Malinovac
- Općina Marijanci, naselje Marjanski Ivanovci
- Grad Našice
- Općina Podgorač
- Općina Podravska Moslavina
- Općina Popovac, naselja Branjina i Kneževo
- Općina Punitovci
- Općina Satnica Đakovačka
- Općina Trnava
- Grad Valpovo, naselja Harkanovci i Zelčin
- Općina Vladislavci
- Općina Vuka
Virovitičko-podravska županija:
- Općina Crnac
- Općina Zdenci
U zoni ograničenja III se nalaze sljedeća područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije te općina Gundinici na području Brodsko-posavska županije.
Vukovarsko srijemska županija:
- Općina Andrijaševci
- Općina Babina Greda
- Općina Bogdanovci
- Općina Borovo
- Općina Bošnjaci
- Općina Cerna
- Općina Drenovci
- Općina Gradište
- Općina Gunja
- Grad Ilok
- Općina Ivankovo
- Općina Jarmina
- Općina Lovas
- Općina Markušica
- Općina Negoslavci
- Općina Nijemci
- Općina Nuštar
- Grad Otok
- Općina Privlaka
- Općina Stari Jankovci
- Općina Stari Mikanovci
- Općina Štitar
- Općina Tompojevci
- Općina Tordinci
- Općina Tovarnik
- Općina Trpinja
- Grad Vinkovci
- Općina Vođinci
- Općina Vrbanja
- Grad Vukovar
- Grad Županja
Brodsko-posavska županija:
- Općina Gundinci
Osječko-baranjska županija:
- Općina Antunovac
- Grad Beli Manastir
- Grad Belišće, naselja Belišće, Bistrinci, Gat, Kitišanci, Tiborjanci, Veliškovci i Vinogradci
- Općina Bilje
- Općina Bizovac, naselja Cerovac i Samatovci
- Općina Čeminac
- Općina Čepin, naselje Livana
- Općina Darda
- Grad Donji Miholjac
- Grad Đakovo, naselja Budrovci, Đakovo, Đurđanci, Ivanovci Đakovački, Kuševac, Novi Perkovci, Piškorevci i Selci Đakovački
- Općina Erdut
- Općina Ernestinovo
- Općina Jagodnjak
- Općina Kneževi Vinogradi
- Općina Magadenovac, naselje Šljivoševci
- Općina Marijanci, naselja Bočkinci, Brezovica, Čamagajevci, Črnkovci, Kunišinci i Marijanci
- Grad Osijek
- Općina Petlovac
- Općina Petrijevci
- Općina Popovac, naselje Popovac
- Općina Semeljci
- Općina Strizivojna
- Općina Šodolovci
- Grad Valpovo, naselja Ivanovci, Ladimirevci, Marjančaci, Nard, Šag i Valpovo
- Općina Viljevo
- Općina Viškovci
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)