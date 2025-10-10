Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 12. listopada
10.10.2025. 8:32
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Sjenjak, Ive Tijardovića od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine - J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - [ZATVORENO]
Kaufland - [ZATVORENO]
Spar - Svilajska ulica 35B od 7:00 do 21:00 sat
NTL - Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati, Svilajska ul. 36 od 10:00 do 15:00 sati
Astek - Krbavska, Vukovarska, Opatijska, Kaštelanska, Ivana Gorana Kovačića, Vladimira Nazora od 7:00 do 21:00 sat
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - od 8:00 do 14:00 sati
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - od 9:00 do 21:00 sat
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
