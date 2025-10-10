Servisne informacije [10. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
10.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano. U unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a ujutro lokalno kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 19°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 12:00 sati - Biševska 17
od 8:30 do 11:00 sati - Mosorska 2-30 par, 27-29 nep
od8:30 do 11:30 sati - Fruškogorska 2-26, 58-72 par, 1-19 nep, 53-63 nep, Vlašička 2-36 par, 1-35 nep
od 11:30 do 14:00 sati - Dunavska 92-126 par, 63, Murska ulica 3-23 nep, Savska 94-110 par, 95-111 nep
Ernestinovo
od 7:00 do 7:30 sati - Braće Radića 91
Čepin
od. 8:30 do 13:30 sati - Kralja Zvonimira 231-279 nep
Josipovac
od 9:00 do 11:00 sati - Dravska 2/a, 4, 4/a, 6-8 par, 12-16 par, 1-5 nep, 7/a, 9, 9/a, 11-15 nep, Ulica Ivana Mažuranića 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 4, 4/a, 4/b, 4/c, 6, 6/a, 6/b, 6/c, 6/d, 8, 8/a, 8/b, 8/c, 8/d, 8/e, 8/f, 10-14 par, 14/a, 16-18 par, 18/a, 20-24 par, 24/a, 26-38par,38/a, 38/c, 40-42 par, 42/a, 44, 44/a, 46-58 par, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 1/j, 3, 3/a, 3/b, 3/d, 5, 5/a, 5/b, 5/c, 5/d, 7-21 nep, 21/a, 23-25 nep, 25/a, 27-29 nep, 29/a, 31-37 nep, 37/b, 39-43 nep, 43/a, 45-53 nep, 53/a, 57-69 nep, 73, Zagorska 2,2/a,1, 1/a, 3-9 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [06.-12.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Ne tipkaj dok voziš! Policija najavila pojačan nadzor prometa
- Barcelona pub Osijek: Ploče i slova
- 9. sajam gramofonskih ploča u Osijeku
- 9. Međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti - CSC 25.
- 53. Sabirna humanitarna akcija "Solidarnost na djelu" [2025.]
- Koncert Jelene Rozge na Trgu sv. Trojstva
- Stara Pekara, Tvrđa: Predavanje "Biti stoik - danas"
- Online okrugli stol "Rano roditeljstvo i mentalno zdravlje: multidisciplinarni pristupi podršci u postpartalnom razdoblju"
- 5. Artomania [2025.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)