Tekst: Ariana Veočić

Foto: Samir Kurtagić/Predrag Vučković

Službena konferencija za medije, održana u srijedu, 8. listopada, u gradu, označila je i početak ovogodišnjeg izdanjadogađaja, najvećeg svjetskog natjecanja u(OCR - Obstacle Course Racing), koje i ove godine na otok donosi spojOvogodišnje izdanje donosi rekordne brojke sza utrke te natjecatelje iz, što je značajan porast u odnosu na prošlogodišnje izdanje događaja. Rast broja registriranih natjecatelja potvrđuje ne samo atraktivnost Hvara kao destinacije, već i iznimnu kvalitetu samog događaja, koji je prošle godine osvojio i natjecatelje i gledatelje širom svijeta.Gradonačelnik Grada Hvaraizrazio je ponos i zadovoljstvo što je Hvar ponovno domaćin ovog globalnog događaja: “Grad Hvar, sa svojom, ponovno je idealna kulisa za ovaj sportski spektakl koji testira granice izdržljivosti, snage i mentalne otpornosti, a zbog svoje je jedinstvene ljepote ovaj hrvatski otok proglašen jednom od top 5 lokacija u svijetu i ponosno se okrunio nagradom po izboru čitatelja poznatog časopisa Conde Nast Traveler.Direktorica Turističke zajednice Grada Hvara,, dodala je: “.”, glavni operatvini direktor Spartana,činjenicom da je dolazak Spartan svjetskog prvenstva na Hvar bio pun pogodak: “Natjecateljski program počinje u, kada će se održati Kids Race s više od, kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo na 100 metara s preprekama, te Parada nacija koja će svečano označiti početak trodnevnog spektakla., na rasporedu suSvjetskog prvenstva na 100 metara s preprekama i legendarna Beast utrka (21 km sa 30 prepreka), dok će se u, održati(5 km sa 20 prepreka) te(10 km sa 25 prepreka). Ukupni nagradni fond iznosi 100.000 eura, a biti će podijeljen između najboljih natjecatelja u disciplinama Sprint i 100 metara.Na Hvar stižu neka od najzvučnijih imena svjetske OCR scene - u disciplini 100 metara natjecat će se(Španjolska), prošlogodišnja pobjednica utrke na 100 metara u Hvaru -(SAD), poznata svjetska kaskaderka(SAD), prošlogodišnji pobjednik utrke na 100m u Hvaru -(„Fly Boy“) (SAD), a najstarija natjecateljica 72-ogodišnjaujedno je i poznata hollywoodska glumica. U Sprint utrci publika će imati priliku navijati za legendarne natjecatelje, poput(Češka),(Rusija),(Slovačka),(Danska),(Nizozemska) i(Nizozemska).ponovno će biti praćen putem- u subotu, 11. listopada, gledatelji u Hrvatskoj moći će uživo pratiti prijenos na HRT2 u 19:00 sati, dok će TV prijenos uživo događaja biti emitiran u više od 50 zemalja svijeta, čime Hvar ponovno postaje globalno središte OCR sporta.Kao i prošle godine, natjecatelji i posjetitelji moći će uživati u lokalnojtijekom Spartan Restaurant Weekenda, koji okuplja više ods posebnim menijima i promotivnim cijenama.Spartan World Championship Hvar 2025 donosi- u jednoj od najljepših destinacija na svijetu. Dođite, bodrite najbolje i osjetite energiju Spartana jer Hvar od 9. do 12. listopada ponovno postaje svjetski centar izdržljivosti, snage i duha!