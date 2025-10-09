Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
U organizaciji Grada Osijeka i Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije, na Trgu slobode održan je „Dan otvorenih vrata EU projekata 2025.“ organiziran u sklopu projekta Cities&Heart URBACT IV.

Osječkim studentima i srednjoškolcima predstavljeno je više od deset projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije, a koji su uspješno realizirani ili se trenutno provode te koji Osijek mijenjaju na bolje.

Anamarija Matić-Kardoš, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije Grada Osijeka naglasila je kako je Osijek među vodećim gradovima po povlačenju EU sredstava, a ovo je prilika da se s građanima prokomentira sve ono što je Grad Osijek u proteklom razdoblju postigao koristeći EU fondove.

Proteklih godina imali smo preko 150 projekata u vrijednosti više od 300 milijuna eura. Danas je poseban naglasak one projekte koji su trenutno u provedbi, odnosno što se trenutno ugovara, a to su izgradnja biciklističkih staza, izgradnja i energetska obnova te rekonstrukcija vrtića na području grada Osijeka, što nam je iznimno važno te ćemo se osvrnuti i na radove druge faze obnove Copacabane, prekrasnog turističkog i rekreativno-sportskog centra koji planiramo otvoriti do iduće kupališne sezone, a za koje je osigurano 50% sredstava iz ITU mehanizma.“, dodala je pročelnica Matić-Kardoš.

Istaknula je i kako Grad Osijek kontinuirano priprema niz projekata, a trenutno je najznačajnije navesti da su u pripremi projekti vezani za ITU mehanizam gdje će se, u idućim razdobljima proračuna, povući što više sredstava – primjerice za obnovu Zrinjevca i Copacabane te neke druge projekte koji će se naknadno najaviti.

Na događaju su predstavljene biciklističke staze Grada Osijeka, ŠRC „Copacabana“, rekonstrukcija i prenamjena postojeće zgrade javne namjene u DV Centar, energetske obnove DV Krijesnica u Korčulanskoj, zgrade Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka u I. G. Kovačića, ETC Mačkamama u Gackoj i Drinskoj ulici te Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Također, predstavljene su izgradnje dječjih vrtića Uske njive, Tenja, Vijenac lipa i Bambi u Podravlju, kao i dogradnje dječjih vrtića Sjenčica i Latica, kao i izgradnje te opremanje koncertne dvorane Franjo Krežma.


Tekst i foto: Osijek.hr


Objavio: Redakcija 031




