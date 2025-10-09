Grada Osijeka i Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije

Dan otvorenih vrata EU projekata 2025.

Cities&Heart URBACT IV

Anamarija Matić-Kardoš

Proteklih godina imali smo preko 150 projekata u vrijednosti više od 300 milijuna eura. Danas je poseban naglasak one projekte koji su trenutno u provedbi, odnosno što se trenutno ugovara, a to su izgradnja biciklističkih staza, izgradnja i energetska obnova te rekonstrukcija vrtića na području grada Osijeka, što nam je iznimno važno te ćemo se osvrnuti i na radove druge faze obnove Copacabane, prekrasnog turističkog i rekreativno-sportskog centra koji planiramo otvoriti do iduće kupališne sezone, a za koje je osigurano 50% sredstava iz ITU mehanizma

U organizaciji, na Trgu slobode održan je „“ organiziran u sklopu projektaOsječkim studentima i srednjoškolcima predstavljeno je više odsufinanciranih iz fondova Europske unije, a koji su uspješno realizirani ili se trenutno provode te koji Osijek mijenjaju na bolje., pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i fondove Europske unije Grada Osijeka naglasila je kako je Osijek među vodećim gradovima po povlačenju EU sredstava, a ovo je prilika da se s građanima prokomentira sve ono što je Grad Osijek u proteklom razdoblju postigao koristeći EU fondove..“, dodala je pročelnica Matić-Kardoš.Istaknula je i kako Grad Osijek kontinuirano priprema niz projekata, a trenutno jenavesti da su u pripremi projekti vezani za ITU mehanizam gdje će se, u idućim razdobljima proračuna, povući što više sredstava – primjerice za obnovu Zrinjevca i Copacabane te neke druge projekte koji će se naknadno najaviti.Na događaju su predstavljene biciklističke staze Grada Osijeka,, rekonstrukcija i prenamjena postojeće zgrade javne namjene u, energetske obnoveu Korčulanskoj, zgradeu I. G. Kovačića,u Gackoj i Drinskoj ulici te. Također, predstavljene suUske njive, Tenja, Vijenac lipa i Bambi u Podravlju, kao iSjenčica i Latica, kao ikoncertne dvorane Franjo Krežma.