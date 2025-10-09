Monika Leskovar i Simfonijski orkestar HRT-a otvaraju novu sezonu Krežminog ciklusa
09.10.2025. 12:14
Krežmin ciklus u Dvorani Franjo Krežma u velikom orkestralnom stilu otvara se u subotu, 11. listopada 2025., s početkom u 20.00 sati koncertom Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem njihova šefa dirigenta Pascalá Rophea u izvedbi djela Stravinskog, Čajkovskog i Rahmanjinova i uz solistički nastup naše najpoznatije violončelistice Monike Leskovar.
Krežmin ciklus u koncertnoj sezoni 2025./2026. publici nudi deset vrhunskih koncerata. Koncertni ciklus Kulturnog centra Osijek u ovoj će sezoni ugostiti velike orkestre: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i Panonsku filharmoniju, s vrhunskim solistima - violončelisticom Monikom Leskovar, virtuoznim violinistom Romanom Simovićem, i pijanistom svjetske karijere Tomom Borrowom, zatim Hrvatski barokni ansambl s Akademskim zborom Ivan Goran Kovačić u izvedbi svečanog Händelovog oratorija Mesija; Zagrebački solisti ove sezone dolaze s fantastičnim Guyom Braunsteinom i našim Mariom Zbiljskim kao solistom na bisernici, a sve to zaokruženo sa svjetskom „facom“, „violinistom najbržih prstiju“ Robyjem Lakatosem i njegovim ansamblom za kraj koncertne sezone.
Na koncertnom programu subotnjeg koncerta djela su Stravinskog, Čajkovskog i Rahmanjinova.
Program počinje simfonijskom pjesmom Pjev slavuja (Chant du rossignol) Igora Stravinskog, proizašlom iz njegove opere Slavuj (1914.). Nekonvencionalna upotreba disonanci i instrumenata izazvali su negodovanja na praizvedbi u Ženevi 1919., no Stravinski je bio odlučan da to djelo „pripada koncertnoj pozornici“.
Petar Iljič Čajkovski u svojim je Varijacijama na rokoko temu stvorio više nego virtuozno i romantičarski raskošno djelo koje stoji uz bok njegovim koncertima za violinu ili klavir. Solistički dio Čajkovskijevog remek djela na večerašnjem koncertu pripada jednoj od naših najnagrađivanijih violončelistica, Moniki Leskovar.
Simfonijski orkestar HRT-a koncert završit će s Rahmanjinovom Drugom simfonijom koja, s čak po tri puhačka instrumenta u većini puhačkih sekcija i proširenom skupinom udaraljki, sadrži obilje predivne, nabujale romantičarske glazbe, u proširenim formalnim dimenzijama, ali i istovremeno majstorski kontroliranu napetost koja se oslobađa u veličanstvenom finalu.
Krežmin ciklus pretplatnički je ciklus Kulturnog centra Osijek za koji se vršio upis cjelogodišnjih i polugodišnjih pretplata, ali se još uvijek mogu kupiti pojedinačne ulaznice za svaki od koncerata u Ciklusu, pa tako i za subotnji koncert.
Ulaznice su u prodaji na porti Kulturnog centra Osijek (pon – pet 8-22 sata) i online, putem sustava Core-event.co.
Foto: Kristijan Cimer
