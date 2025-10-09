Krežmin ciklus

upis cjelogodišnjih i polugodišnjih pretplata

Foto: Kristijan Cimer

u velikom orkestralnom stilu otvara se u, s početkom ukoncertompod ravnanjem njihova šefa dirigentau izvedbi djela Stravinskog, Čajkovskog i Rahmanjinova i uz solistički nastup naše najpoznatije violončelisticeKrežmin ciklus u koncertnoj sezoni 2025./2026. publici nudi. Koncertni ciklus Kulturnog centra Osijek u ovoj će sezoni ugostiti velike orkestre:, s vrhunskim solistima - violončelisticom, virtuoznim violinistom, i pijanistom svjetske karijere, zatim Hrvatski barokni ansambl s Akademskim zboromu izvedbi svečanog Händelovog oratorija Mesija; Zagrebački solisti ove sezone dolaze s fantastičnimi našimkao solistom na bisernici, a sve to zaokruženo sa svjetskom „facom“, „violinistom najbržih prstiju“i njegovim ansamblom za kraj koncertne sezone.Na koncertnom programu subotnjeg koncerta djela su Stravinskog, Čajkovskog i Rahmanjinova.Program počinje simfonijskom pjesmom Pjev slavuja (Chant du rossignol) Igora Stravinskog, proizašlom iz njegove opere Slavuj (1914.). Nekonvencionalna upotreba disonanci i instrumenata izazvali su negodovanja na praizvedbi u Ženevi 1919., no Stravinski je bio odlučan da to djelo „pripada koncertnoj pozornici“.u svojim je Varijacijama na rokoko temu stvorio više nego virtuozno i romantičarski raskošno djelo koje stoji uz bok njegovim koncertima za violinu ili klavir. Solistički dio Čajkovskijevog remek djela na večerašnjem koncertu pripada jednoj od naših najnagrađivanijih violončelistica,Simfonijski orkestar HRT-a koncert završit će s Rahmanjinovom Drugom simfonijom koja, s čak po tri puhačka instrumenta u većini puhačkih sekcija i proširenom skupinom udaraljki, sadrži obilje predivne, nabujale romantičarske glazbe, u proširenim formalnim dimenzijama, ali i istovremeno majstorski kontroliranu napetost koja se oslobađa u veličanstvenom finalu.Krežmin ciklus pretplatnički je ciklus Kulturnog centra Osijek za koji se vršio, ali se još uvijek mogu kupiti pojedinačne ulaznice za svaki od koncerata u Ciklusu, pa tako i za subotnji koncert.Ulaznice su u prodaji na porti Kulturnog centra Osijek (pon – pet 8-22 sata) i online, putem sustava