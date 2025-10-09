Odbijena molba Gabrijele Žalac za odgodom odlaska u zatvor
09.10.2025. 11:10
Sutkinja izvršenja Županijskog suda u Vukovaru odbila je zahtjev bivše ministrice Gabrijele Žalac za jednomjesečnom odgodom odlaska na izdržavanje zatvorske kazne, potvrdio je glasnogovornik suda Goran Miličević. Žalac, koja se 6. listopada trebala javiti na odsluženje kazne zbog afere Softver, zatražila je odgodu iz poslovnih razloga. Na odluku ima pravo žalbe u roku od tri dana.
Žalac je u lipnju sporazumno osuđena na dvije godine zatvora zbog preplaćenog softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja, a priznala je krivnju i uplatila 200.000 eura kao djelomičnu naknadu štete. U rujnu je dobila i dodatnih sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja, nakon što je javnim novcem plaćala privatne troškove.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Žalac je u lipnju sporazumno osuđena na dvije godine zatvora zbog preplaćenog softvera za Ministarstvo regionalnog razvoja, a priznala je krivnju i uplatila 200.000 eura kao djelomičnu naknadu štete. U rujnu je dobila i dodatnih sedam mjeseci zatvora zbog zlouporabe položaja, nakon što je javnim novcem plaćala privatne troškove.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)