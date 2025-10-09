Policija kod Čepina pronašla 22,8 kilograma duhana bez markica
09.10.2025. 10:49
Policijski službenici I. policijske postaje Osijek jučer su u pretrazi doma i drugih prostorija kod 52-godišnjaka u široj okolici Čepina, a obavljenoj uz nalog Županijskog suda u Osijeku, pronašli i uz potvrdu oduzeli 22,8 kilograma sitno rezanog duhana bez markica Ministarstva financija RH, izvijestili su iz policije.
Protiv 52-godišnjaka slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljene trgovine.
Foto: PU osječko-baranjska
