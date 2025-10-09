Policijski službenici I. policijske postaje Osijek

52-godišnjaka

22,8 kilograma

kaznena prijava

jučer su u pretrazi doma i drugih prostorija kodu široj okolici Čepina, a obavljenoj uz nalog Županijskog suda u Osijeku, pronašli i uz potvrdu oduzelisitno rezanog duhana bez markica Ministarstva financija RH, izvijestili su iz policije.Protiv 52-godišnjaka slijedizbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljene trgovine.