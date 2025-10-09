Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti
Policijski službenici I. policijske postaje Osijek jučer su u pretrazi doma i drugih prostorija kod 52-godišnjaka u široj okolici Čepina, a obavljenoj uz nalog Županijskog suda u Osijeku, pronašli i uz potvrdu oduzeli 22,8 kilograma sitno rezanog duhana bez markica Ministarstva financija RH, izvijestili su iz policije.

Protiv 52-godišnjaka slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela nedozvoljene trgovine.


Foto: PU osječko-baranjska


Objavio: Redakcija 031




