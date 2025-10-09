Jesen u Portanovi: nove kolekcije, sajam knjiga, miris kestenja i parfemska novost!
09.10.2025. 10:17
Nove kolekcije jesen/zima 2025. U trgovine Portanove stigle su nove kolekcije jesen/zima 2025., a ove sezone sve je u znaku udobnosti, topline i prirodnih tonova. Modni trendovi donose oversize i flowy komade koji su apsolutni hit – udobni, lepršavi i savršeni za kombiniranje. Kaputi i puloveri širokog kroja, duge košulje i haljine opuštene siluete pružaju ravnotežu između casual i chic izgleda.
Čipka ove sezone preuzima glavnu ulogu – maksimalno moderna, prozirna i romantična, u obliku haljina, suknji i topova koji odišu elegancijom. Neizostavan komad su i brušene (suede) jakne, koje svojim toplim materijalom i bezvremenskim dizajnom unose dašak stila u svaku kombinaciju.
Boho-chic se vraća u novom ruhu – s modernim detaljima od brušene kože i umjetnog krzna, za opušten, ali profinjen jesenski look.
Paleta boja također donosi pravu dozu inspiracije – od toplih smeđih i burgundy tonova, preko maslinasto zelene, do nježnih krem nijansi i klasičnih plavih.
Jesenski sajam knjiga. Za sve ljubitelje pisane riječi – na prizemlju Portanove, ispred Interspara, do subote, 11. listopada održava se Jesenski sajam knjiga u organizaciji nakladničke kuće Stanek. Osim njihovih izdanja, posjetitelje očekuje bogat izbor naslova brojnih hrvatskih nakladnika te veliki popusti na sve knjige. Idealna prilika za obnovu kućne biblioteke ili pronalazak savršenog poklona za ljubitelje čitanja.
Jesenski klasici: kestenje i mandarine. Miris jeseni ponovno se širi Portanovom – stiglo je pečeno kestenje i pečeni maruni! Na istočnom ulazu u Portanovu očekuje vas najdraži jesenski zalogaj koji grije i dušu i ruke.
A iz doline Neretve stižu svježe i sočne mandarine, bogate vitaminima i okusom Mediterana! Uz njih pronađite i druge domaće proizvode – savršeno osvježenje nakon shoppinga.
Novost – Spray & GO aparat! Od subote, 11. listopada, Portanova postaje još mirisnija! Na prizemlju Portanove potražite Spray & GO – inovativan aparat koji omogućuje svima da u svakom trenutku uživaju u luksuznim parfemima. Na dan otvorenja, svi posjetitelji moći će besplatno isprobati sprejeve – idealna prilika da doživite novo, mirisno iskustvo i otkrijete svoj omiljeni parfem.
Radno vrijeme. Trgovine Portanove ove nedjelje, 11. listopada, neće raditi. Tijekom cijelog listopada trgovine ostaju zatvorene nedjeljom, no 2. kat Portanove i dalje radi prema prilagođenom radnom vremenu. Tamo vas čekaju GBowling, CineStar, Twister Fun Park, Twister Arcade, Luckia Casino i restoran Polaris – idealno mjesto za zabavan i opušten vikend.
Točno radno vrijeme provjerite ovdje.
Portanova – gdje jesen miriše na kestenje, čita se uz popuste i nosi s puno stila!
