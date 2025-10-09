Državni inspektorat Republike Hrvatske

Himmeltau dječji griz zaslađen pčelinjim medom

komadića plastike

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

prestanu s upotrebom

Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa,

izviejstio je o opozivu proizvodaod 6. mj., 500 g, EAN/MAN: 9000275500619 / 346834, šarža RA25006601, najbolje upotrijebiti do 02.07.2026., zbog mogućeg prisustvaProizvods Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Proizvođač: Maresi Austria GmbH, Beč, AustrijaMaloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Zagreb, HrvatskaObavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.Iz Mullera pozivaju kupce da provjere imaju li navedeni proizvod te da odmahkažu iz Mullera.