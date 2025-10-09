Upozorenje potrošačima: opozvan dječji griz zbog mogućih komadića plastike
09.10.2025. 9:37
Državni inspektorat Republike Hrvatske izviejstio je o opozivu proizvoda Himmeltau dječji griz zaslađen pčelinjim medom od 6. mj., 500 g, EAN/MAN: 9000275500619 / 346834, šarža RA25006601, najbolje upotrijebiti do 02.07.2026., zbog mogućeg prisustva komadića plastike.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Maresi Austria GmbH, Beč, Austrija
Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Zagreb, Hrvatska
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.
Iz Mullera pozivaju kupce da provjere imaju li navedeni proizvod te da odmah prestanu s upotrebom!
Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa, kažu iz Mullera.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: Maresi Austria GmbH, Beč, Austrija
Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o, Zagreb, Hrvatska
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima.
Iz Mullera pozivaju kupce da provjere imaju li navedeni proizvod te da odmah prestanu s upotrebom!
Povrat proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa, kažu iz Mullera.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)