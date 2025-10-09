Deveta međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti – CSC 25.

Tekst i foto: Osijek.hr

, započela je u srijedu ui trajat će do 10. listopada 2025. godine.Ovaj trodnevni događaj, u organizaciji, okuplja domaće i strane stručnjake iz I. Cilj konferencije je razmjena znanja i iskustava o najnovijim trendovima, prijetnjama i rješenjima u svijetu kibernetičke sigurnosti, s posebnim naglaskom na zaštitui razvoj sigurnog digitalnog okruženja.Zamjenik gradonačelnika Osijekaistaknuo je važnost teme kibernetičke sigurnosti u svim segmentima života i poslovanja.,” rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin te dodao kako Grad Osijek dosad nije bio žrtva kibernetičkih napada, no aktivno radi na primjeni najviših standarda zaštite.Najavio je i, koja će biti dostupna na iOS i Android platformama, a razvija se uz stroge sigurnosne protokole.,” poručio je.Zamjenik županice Osječko-baranjske županijenaglasio je da sigurnost na internetu više nije povremena tema, nego dio svakodnevnog života.,” kazao je zamjenik županice Miletić, upozorivši da kibernetički napadi dolaze bez najave i da stalna budnost mora postati pravilo.Poseban dio konferencije posvećen jeu digitalnom okruženju, a o tome je govorio, voditelj. Istaknuo je zabrinjavajući porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju – u posljednjih šest godina broj slučajeva povećan je za 283 posto, a samo prošle godine zabilježeno ih je više od dvadeset.Ramljak je upozorio da se granica izmeđunasilja gotovo izbrisala te da se mora ulagati u društvenu odgovornost i razvoj sigurnijeg interneta.,” rekao je.Prema istraživanjima Centra, djeca već s devet godina otvaraju profile na društvenim mrežama, često ih imaju više, a prosječno na internetu provode između. Takvi obrasci ponašanja, upozoravaju stručnjaci, povećavaju rizike od nasilja, manipulacije i zlouporabe podataka.CSC 25. u Osijeku daje priliku institucijama, tvrtkama i udrugama da na jednom mjestu analiziraju prijetnje i dogovore zajedničke korake za jačanje kibernetičke sigurnosti. Poruka organizatora i sudionika je jasna – digitalna zaštita mora postati trajni prioritet, kako bi se sigurnost građana očuvala i u virtualnom i u stvarnom prostoru.