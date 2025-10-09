Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Deveta međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti – CSC 25., započela je u srijedu u Kulturnom centru Osijek i trajat će do 10. listopada 2025. godine.

Ovaj trodnevni događaj, u organizaciji Hrvatskog instituta za kibernetičku sigurnost (HIKS), okuplja domaće i strane stručnjake iz IT industrije, akademske zajednice i javnog sektora. Cilj konferencije je razmjena znanja i iskustava o najnovijim trendovima, prijetnjama i rješenjima u svijetu kibernetičke sigurnosti, s posebnim naglaskom na zaštitu najranjivijih skupina i razvoj sigurnog digitalnog okruženja.

Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin istaknuo je važnost teme kibernetičke sigurnosti u svim segmentima života i poslovanja.

Današnji svijet ne traži dodatna objašnjenja koliko je ova sigurnost bitna – od zaštite na internetu do obrane država, institucija i poduzeća,” rekao je zamjenik gradonačelnika Vulin te dodao kako Grad Osijek dosad nije bio žrtva kibernetičkih napada, no aktivno radi na primjeni najviših standarda zaštite.

Najavio je i novu gradsku mobilnu i web aplikaciju, koja će biti dostupna na iOS i Android platformama, a razvija se uz stroge sigurnosne protokole.

Digitalizacija povećava izloženost, ali i iziskuje da kibernetička sigurnost bude na najvišoj mogućoj razini,” poručio je.

Zamjenik županice Osječko-baranjske županije Josip Miletić naglasio je da sigurnost na internetu više nije povremena tema, nego dio svakodnevnog života.

Provale u sustave, krađa i zlouporaba podataka događaju se često, a prevencija mora biti obaveza svih – od građana do poslodavaca,” kazao je zamjenik županice Miletić, upozorivši da kibernetički napadi dolaze bez najave i da stalna budnost mora postati pravilo.

Poseban dio konferencije posvećen je zaštiti djece u digitalnom okruženju, a o tome je govorio Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Istaknuo je zabrinjavajući porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju – u posljednjih šest godina broj slučajeva povećan je za 283 posto, a samo prošle godine zabilježeno ih je više od dvadeset.

Ramljak je upozorio da se granica između stvarnog i virtualnog nasilja gotovo izbrisala te da se mora ulagati u društvenu odgovornost i razvoj sigurnijeg interneta.

Odrasli su stvorili digitalnu džunglu i pustili djecu unutra. Vrijeme je da ih počnemo štititi,” rekao je.

Prema istraživanjima Centra, djeca već s devet godina otvaraju profile na društvenim mrežama, često ih imaju više, a prosječno na internetu provode između tri i četiri sata dnevno. Takvi obrasci ponašanja, upozoravaju stručnjaci, povećavaju rizike od nasilja, manipulacije i zlouporabe podataka.

CSC 25. u Osijeku daje priliku institucijama, tvrtkama i udrugama da na jednom mjestu analiziraju prijetnje i dogovore zajedničke korake za jačanje kibernetičke sigurnosti. Poruka organizatora i sudionika je jasna – digitalna zaštita mora postati trajni prioritet, kako bi se sigurnost građana očuvala i u virtualnom i u stvarnom prostoru.


Tekst i foto: Osijek.hr


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




