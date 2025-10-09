Servisne informacije [9. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
09.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U većini krajeva promjenljivo oblačno, a na jugu sunčanije. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 8:30 sati - Dinka Šimunovića 14-70 par, 29-61 nep, Imotska ulica 2-18 par, 1-17 nep, Sarajevska 8-14 par, Slavonska 10, 1-15 nep, Ulica Dragutina Domjanića 1-19 nep, Zeleno Polje 8-30 par, 13-39 nep
od 8:30 do 10:30 sati - Ulica kralja Petra Svačića 16- zgrada
od 8:30 do 11:00 sati - Martina Divalta 108-118 par, 124, 124/a, 124/b, 126-128 par, 128/a, 130-134 par, Ulica kralja Petra Svačića 19, Josipa Jurja Strossmayera 348, 348/b, Ulica Šándora Petöfia 206, 206/a, 206/b, 206/c, 206/d, 208, 208/a, Virska ulica 2-14 par, 1-11 nep, 15
od 8:30 do 13:30 sati - Jahorinska 2-24 par, 1-51 nep, Psunjska 1-31 nep, Sljemenska ulica 2-12 par, Čvrsnička ulica 106/a, 106/b, 106/c, 87-95 nep
od. 9:00 do 9:30 sati - Bakarska 26-60 par, 5-13 nep, Biševska 6-26 par, 30, 1, 1/c, 23-31 nep, Mljetska 45-103 nep
od 10:00 do 10:30 sati - Gradačka 2-14 par, Humska ulica 6-8 par, 5-7 nep, Labinska 2-24 par, opatijska 2-4 par, 3-7 nep, Porečka 10-12 par, 1-41 nep, Pulska 2-4 par, 1-3 nep, Tovarnička ulica 1-7 nep, Trpanjska 1-5 nep, Velaluška 1/a, Zaostroška 2-10 par, 1-11 nep
od 11:do 11:30 sati - Martina Divalta 56-78 par, Sjenjak 19-73 nep, Vatrogasna ulica 15
od 11:30 do 14:00 sati - Bjelolasička ulica 15-29 nep, Josipa Jurja Strossmayera 249, Kolodvorska 49-63 nep, Plješevička 18-34 par, 33-53 nep, Žumberačka ulica 62-84 par, 55-87 nep
od 12:00 do 12:30 sati - Vijenac Ivana Meštrovića 102, 25-27 nep, 35, 35/a, 37
Čepin
od 7:30 do 9:00 sati - Kralja Tomislava 212-218 par
od 11:30 do 14:00 sati - Dinka Šimunovića 2-12 par, Ivana Mažuranića 2-8 par, 8/a, 10-22 par, 1, Petra Preradovića 2-8 par, 1-7 nep, Vladimira Nazora 2-6 par, 6/a
Brijest
od 11:30 do 14:30 sati - Kaninska ulica 2-8 par, 8/a, 10-26 par, 30, 1, 1/a, 3-21 nep, 25-29 nep., NK Brijest
Dalj
od 9:00 do 11:00 sati - Antuna Gustava Matoša 11, Kolodvorska 11
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
od 8:00 do 11:00 sati - Ulica Branka Radičevića od Krstove ulice do Trga bana Josipa Jelačića.
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [06.-12.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Ne tipkaj dok voziš! Policija najavila pojačan nadzor prometa
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Barcelona pub Osijek: Ploče i slova
- Klub kjižare Nova: Predstavljanje časopisa "Hrvatska revija"
- 9. sajam gramofonskih ploča u Osijeku
- Sedmo izdanje DOVIK-a – dana otvorenih vrata i dana karijera
- 9. Međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti - CSC 25.
- Crveni križ Osijek: Predavanje "Briga o mentalnom zdravlju u kriznim situacijama"
- 53. Sabirna humanitarna akcija "Solidarnost na djelu" [2025.]
DHMZ prognoza: U većini krajeva promjenljivo oblačno, a na jugu sunčanije. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 8:30 sati - Dinka Šimunovića 14-70 par, 29-61 nep, Imotska ulica 2-18 par, 1-17 nep, Sarajevska 8-14 par, Slavonska 10, 1-15 nep, Ulica Dragutina Domjanića 1-19 nep, Zeleno Polje 8-30 par, 13-39 nep
od 8:30 do 10:30 sati - Ulica kralja Petra Svačića 16- zgrada
od 8:30 do 11:00 sati - Martina Divalta 108-118 par, 124, 124/a, 124/b, 126-128 par, 128/a, 130-134 par, Ulica kralja Petra Svačića 19, Josipa Jurja Strossmayera 348, 348/b, Ulica Šándora Petöfia 206, 206/a, 206/b, 206/c, 206/d, 208, 208/a, Virska ulica 2-14 par, 1-11 nep, 15
od 8:30 do 13:30 sati - Jahorinska 2-24 par, 1-51 nep, Psunjska 1-31 nep, Sljemenska ulica 2-12 par, Čvrsnička ulica 106/a, 106/b, 106/c, 87-95 nep
od. 9:00 do 9:30 sati - Bakarska 26-60 par, 5-13 nep, Biševska 6-26 par, 30, 1, 1/c, 23-31 nep, Mljetska 45-103 nep
od 10:00 do 10:30 sati - Gradačka 2-14 par, Humska ulica 6-8 par, 5-7 nep, Labinska 2-24 par, opatijska 2-4 par, 3-7 nep, Porečka 10-12 par, 1-41 nep, Pulska 2-4 par, 1-3 nep, Tovarnička ulica 1-7 nep, Trpanjska 1-5 nep, Velaluška 1/a, Zaostroška 2-10 par, 1-11 nep
od 11:do 11:30 sati - Martina Divalta 56-78 par, Sjenjak 19-73 nep, Vatrogasna ulica 15
od 11:30 do 14:00 sati - Bjelolasička ulica 15-29 nep, Josipa Jurja Strossmayera 249, Kolodvorska 49-63 nep, Plješevička 18-34 par, 33-53 nep, Žumberačka ulica 62-84 par, 55-87 nep
od 12:00 do 12:30 sati - Vijenac Ivana Meštrovića 102, 25-27 nep, 35, 35/a, 37
Čepin
od 7:30 do 9:00 sati - Kralja Tomislava 212-218 par
od 11:30 do 14:00 sati - Dinka Šimunovića 2-12 par, Ivana Mažuranića 2-8 par, 8/a, 10-22 par, 1, Petra Preradovića 2-8 par, 1-7 nep, Vladimira Nazora 2-6 par, 6/a
Brijest
od 11:30 do 14:30 sati - Kaninska ulica 2-8 par, 8/a, 10-26 par, 30, 1, 1/a, 3-21 nep, 25-29 nep., NK Brijest
Dalj
od 9:00 do 11:00 sati - Antuna Gustava Matoša 11, Kolodvorska 11
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
od 8:00 do 11:00 sati - Ulica Branka Radičevića od Krstove ulice do Trga bana Josipa Jelačića.
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [06.-12.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Ne tipkaj dok voziš! Policija najavila pojačan nadzor prometa
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Barcelona pub Osijek: Ploče i slova
- Klub kjižare Nova: Predstavljanje časopisa "Hrvatska revija"
- 9. sajam gramofonskih ploča u Osijeku
- Sedmo izdanje DOVIK-a – dana otvorenih vrata i dana karijera
- 9. Međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti - CSC 25.
- Crveni križ Osijek: Predavanje "Briga o mentalnom zdravlju u kriznim situacijama"
- 53. Sabirna humanitarna akcija "Solidarnost na djelu" [2025.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)