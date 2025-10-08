Započni jesen u ritmu strasti, pokreta i zabave! [nagradno darivanje]
08.10.2025. 21:00
Upiši se na tečaj plesa i nauči salsu, bachatu, kizombu i merengue!
Nemaš iskustva? Nema problema! Tečaj je idealan za početnike i sve koji žele naučiti osnove ovih strastvenih latino plesova. Pleni tečaj počinje 13. i 15. listopada 2025. u OŠ Mladost, a održavat će se ponedjeljkom i srijedom od 19:00 do 20:00 sati.
Što te očekuje?
- Zabavna i opuštena atmosfera
- Novi prijatelji, nova energija
- Ples bez stresa – nauči u svom ritmu!
Info: IG, FB, +385992175242
Započni svoje plesno putovanje i osjeti ritam života!
Portal Osijek031.com daruje jednom plesnom paru plesni tečaj. Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.
[Nagradno darivanje]
Portal Osijek031.com daruje jednom plesnom paru plesni tečaj. Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.
