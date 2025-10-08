Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
Upiši se na tečaj plesa i nauči salsu, bachatu, kizombu i merengue!

Nemaš iskustva? Nema problema! Tečaj je idealan za početnike i sve koji žele naučiti osnove ovih strastvenih latino plesova. Pleni tečaj počinje 13. i 15. listopada 2025. u OŠ Mladost, a održavat će se ponedjeljkom i srijedom od 19:00 do 20:00 sati.

Što te očekuje?
- Zabavna i opuštena atmosfera
- Novi prijatelji, nova energija
- Ples bez stresa – nauči u svom ritmu!

Info: IG, FB, +385992175242

Započni svoje plesno putovanje i osjeti ritam života!

[Nagradno darivanje]

Portal Osijek031.com daruje jednom plesnom paru plesni tečaj. Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Maltipoo štenci...
Maltipoo stenci spremn...
Bata i seka toy pu...
Bata i seka toy pudle,...
Francuski buldog...
Primamo rezervacije za...
Zlatni retriver PR...
Štenci Zlatnog Retrive...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:151

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa