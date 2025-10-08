Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U bijelom grožđu uvezenom iz Italije otkrivene su nedopuštene razine pesticida acetamiprida, objavili su slovenski inspektori. Uzorak grožđa, prodavanog u Sloveniji i Hrvatskoj, sadržavao je 0,23 mg/kg acetamiprida – gotovo triput više od dopuštenog.

Riječ je o neonikotinoidnom insekticidu koji uništava štetnike djelujući na njihov živčani sustav, ali istodobno predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi i okoliš.

Talijansko grožđe završilo je i u Hrvatskoj, ističu u europskom sustavu za sigurnost hrane. No, nije poznato gdje i kad, doznaje portal Danica.hr.

Stručnjaci ističu da acetamiprid može uzrokovati neplodnost, oštetiti mozak nerođene djece te pridonijeti razvoju raka dojke, dok je poznat i kao jedan od uzroka masovnog uginuća pčela. Potrošačima se savjetuje da sporno grožđe ne konzumiraju.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




