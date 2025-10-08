54-godišnja vozačica

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

je jučer u 18.45 sati upravljala osobnim automobilom i kretala se vožnjom unazad kolnikom. Dolaskom do kućnog broja 2, prešla jete ses osobnog automobila kojim je upravljala 39-godišnja vozačica.Očevidom je utvrđeno da je 54-godišnja vozačica u prometu na cestama upravljala osobnim automobilom za vrijeme dok joj je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od, izvijestili su iz policije.U prometnoj nesrećiozlijeđenih osoba.Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 54-godišnje vozačice slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom odZbog vožnje pod utjecajem alkohola protiv nje slijedi Prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.Vozačici je usto privremenovozačka dozvola i određeno joj je smještanje u posebne prostorije policije do otrježnjenja.