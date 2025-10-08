Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
54-godišnja vozačica je jučer u 18.45 sati upravljala osobnim automobilom i kretala se vožnjom unazad kolnikom Gundulićeve ulice. Dolaskom do kućnog broja 2, prešla je punu uzdužnu liniju te se sudarila s osobnog automobila kojim je upravljala 39-godišnja vozačica.

Očevidom je utvrđeno da je 54-godišnja vozačica u prometu na cestama upravljala osobnim automobilom za vrijeme dok joj je u krvi utvrđena prisutnost alkohola od 2,07 promila, izvijestili su iz policije.

U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 54-godišnje vozačice slijedi Obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 160 eura.

Zbog vožnje pod utjecajem alkohola protiv nje slijedi Prekršajni nalog s kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom „B“ kategorije na tri mjeseca i šest negativnih prekršajnih bodova.

Vozačici je usto privremeno oduzeta vozačka dozvola i određeno joj je smještanje u posebne prostorije policije do otrježnjenja.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




