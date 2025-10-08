Fond za zaštitu okoliša i energetsku

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

učinkovitost danas od 9 sati ponovno otvarau obiteljskim kućama. Nakon što je poziv početkom rujna privremeno zatvoren zbog, Fond jes 10 na 20,5 milijuna eura.Sredstva su namijenjenakuća s prebivalištem na toj adresi – za ugradnju solarnih elektrana za vlastite potrebe. Moguće je ostvariti do, odnosno dopo kW instalirane snage, a prihvatljive su elektrane puštene u pogon nakon 1. siječnja 2025.Zbog(više od 5.100 prijava dosad), Fond je povećanim budžetom omogućio sudjelovanje jošte dodatno potaknuo prelazak na zelenu energiju i energetsku neovisnost.Osim toga, 17. listopada bit će objavljenvrijedanza građane koji su solarne elektrane ugradili tijekomgodine. Prijave za taj poziv započinju 29. listopada 2025.Prijave se podnose isključivo elektronički putem sustava, uz korištenje NIAS-a, a može ih podnijeti i opunomoćenik s ovjerenom punomoći.Program koji Fond provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Ministarstvom gospodarstva jedan je od najuspješnijih nacionalnih modela energetske tranzicije kućanstava, jer smanjuje emisije, troškove i povećava energetsku neovisnost.