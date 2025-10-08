Zbog velikog interesa građana: Fond udvostručio budžet za solarne elektrane
08.10.2025. 9:36
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas od 9 sati ponovno otvara Javni poziv za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama. Nakon što je poziv početkom rujna privremeno zatvoren zbog velikog interesa, Fond je udvostručio proračun s 10 na 20,5 milijuna eura.
Sredstva su namijenjena fizičkim osobama – vlasnicima ili suvlasnicima kuća s prebivalištem na toj adresi – za ugradnju solarnih elektrana za vlastite potrebe. Moguće je ostvariti do 50% sufinanciranja, odnosno do 600 eura po kW instalirane snage, a prihvatljive su elektrane puštene u pogon nakon 1. siječnja 2025.
Zbog velikog interesa građana (više od 5.100 prijava dosad), Fond je povećanim budžetom omogućio sudjelovanje još većem broju kućanstava te dodatno potaknuo prelazak na zelenu energiju i energetsku neovisnost.
Osim toga, 17. listopada bit će objavljen novi poziv vrijedan 7,5 milijuna eura za građane koji su solarne elektrane ugradili tijekom 2024. godine. Prijave za taj poziv započinju 29. listopada 2025.
Prijave se podnose isključivo elektronički putem sustava eFZOEU, uz korištenje NIAS-a, a može ih podnijeti i opunomoćenik s ovjerenom punomoći.
Program koji Fond provodi u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije te Ministarstvom gospodarstva jedan je od najuspješnijih nacionalnih modela energetske tranzicije kućanstava, jer smanjuje emisije, troškove i povećava energetsku neovisnost.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
