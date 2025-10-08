Policija se oglasila o teškoj prometnoj nesreći na A3
08.10.2025. 9:11
Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave Brodsko-posavske zaprimio je jutros dojavu o prometnoj nesreći s ozlijeđenim osobama na autocesti A3, u sjevernoj kolničkoj traci, kod mjesta Lužani.
Na mjesto nesreće upućene su ekipe hitne medicinske pomoći te helikopterska hitna pomoć.
U ovoj prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala, a četiri osobe su zadobile ozljede. Kako doznaje RTL, troje pacijenata prevezeno je u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević - Slavonski Brod, a iz bolnice im kažu da ozlijeđeni "imaju kontuzije po cijelom tijelu, da su stabilno i na liječničkoj obradi".
Iz osječkog KBC-a izvijestili su da je pacijent koji se nalazi u KBC-u Osijek stabilno te se trenutno nalazi izvan životne opasnosti.
PU brodsko-posavska izvijestila je da prema trenutnim saznanjima u prometnoj nesreći je jedna osoba poginula, dok su 4 osobe ozlijeđene te im je pružena adekvatna liječnička pomoć.
Promet autocestom u obadva smjera je bio zatvoren do 8.25 sati, nakon čega je pušten usporeno jednim trakom (iz mjera zapada prema istoku, u zoni izvođenja radova), a promet iz smjera istoka prema zapadu će biti zatvoren do završetka očevida.
Nadalje, policijski službenici promet na čvoru zapad (Sl. Brod) preusmjeravaju drugim alternativnim smjerovima.
Foto: PU brodsko-posavska
