Vijesti::Communis
Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave Brodsko-posavske zaprimio je jutros dojavu o prometnoj nesreći s ozlijeđenim osobama na autocesti A3, u sjevernoj kolničkoj traci, kod mjesta Lužani.

Na mjesto nesreće upućene su ekipe hitne medicinske pomoći te helikopterska hitna pomoć.

U ovoj prometnoj nesreći jedna osoba je smrtno stradala, a četiri osobe su zadobile ozljede. Kako doznaje RTL, troje pacijenata prevezeno je u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević - Slavonski Brod, a iz bolnice im kažu da ozlijeđeni "imaju kontuzije po cijelom tijelu, da su stabilno i na liječničkoj obradi".

Iz osječkog KBC-a izvijestili su da je pacijent koji se nalazi u KBC-u Osijek stabilno te se trenutno nalazi izvan životne opasnosti.

PU brodsko-posavska izvijestila je da prema trenutnim saznanjima u prometnoj nesreći je jedna osoba poginula, dok su 4 osobe ozlijeđene te im je pružena adekvatna liječnička pomoć.

Promet autocestom u obadva smjera je bio zatvoren do 8.25 sati, nakon čega je pušten usporeno jednim trakom (iz mjera zapada prema istoku, u zoni izvođenja radova), a promet iz smjera istoka prema zapadu će biti zatvoren do završetka očevida.

Nadalje, policijski službenici promet na čvoru zapad (Sl. Brod) preusmjeravaju drugim alternativnim smjerovima.


Foto: PU brodsko-posavska


Objavio: Redakcija 031




