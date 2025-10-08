Gradsko vijeće Grada Osijeka

niz važnih odluka

odluke o javnim parkiralištima

zamjeni nekretnina

sufinanciranju

Ivan Radić

stabilnim poslovanjem

Nakon prvog rebalansa u 2025. godini proračun je bio 200 milijuna eura, da bi drugom izmjenom rebalansa dosegnuo povijesnih 203,8 milijuna eura. To je najveći proračun u povijesti grada Osijeka i drago mi je da je upravo takav proračun izglasan u mom mandatu

101 milijun eura

nije planirao

II. fazu obnove

Prvu fazu smo napravili u roku šest mjeseci, a sada je pokrenuta druga faza vrijedna devet milijuna eura, od čega je četiri milijuna eura iz EU sredstava. U drugoj fazi predviđeni su dječji bazen s igralima, sadnja 200 stabala drveća, rekreacijski bazen, tobogan i šest ugostiteljskih kućica koje će biti i s Dravske obale i s bazenske strane

obnovu dječjeg igrališta

300.000 eura

59 novih parkirnih mjesta

izgradnja dječjeg odmarališta

završen društveni dom

100.000 eura

dom za umirovljenike

centralnu kuhinju

prvi grad

devet kilometara

ITU projekt

3565 djece

Osigurajmo im jednakost 8

158 pomoćnika u nastavi

755.000 eura

Povećana

700 eura

besplatnog prijevoza

preseljenje Unikoma

Mi kupujemo zemljište od Unikoma za 3,5 milijuna eura koliko je procijenjena vrijednost. Unikom će se preseliti na Vinkovačku ulicu gdje će imati sve svoje službe na jednoj lokaciji, a mi ćemo na prostoru Ružine ulice provesti urbanistički natječaj gdje ćemo taj dio grada privesti namjeni

3,5 milijuna eura

To je najveća izgradnja stambenog naselja u gradu Osijeku nakon 1980-ih godina

javnim parkiralištima

Dvije neovisne revizije su pokazale da je Grad Osijek propustio milijunske iznose zato što parking nije bio pod Gradom. Provedeno je javno savjetovanje, odgovoreno na 84 pitanja, provedena javna nabava koja se sada provjerava. Kad se stvore zakonski uvjeti i ovisno o tome hoće li ili neće biti žalbi, izaći ćemo s informacijom kad će biti početak naplate parkiranja

565 novih parkirnih mjesta

proširenju parkirališta

krematoriju

problemi

neadekvatnog cjevovoda

Tekst i foto: Osijek.hr

Na trećoj sjednici u novom sazivu, održanoj u utorak 7. listopada,usvojilo jekoje će znatno utjecati na budući razvoj grada. Sjednici je nazočilo 26 od ukupno 27 vijećnika, koji su raspravljali o 26 točaka dnevnoga reda.Među najvažnijim točkama bile suna području Osijeka,s Republikom Hrvatskom radi preseljenja Unikoma iz središta grada, teizgradnje višestambene građevine prema Programu društveno poticane stanogradnje.Na početku sjednice gradonačelnikpredstavio je Izvješće o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine, a ono je usvojeno s 20 glasova za, pet protiv i jednim suzdržanim.Gradonačelnik je naglasio kako je riječ o razdoblju obilježenomgrada, rekordnim ulaganjima i brojnim novim projektima.,” rekao je gradonačelnik Radić, dodavši da je 2021. godine kada je preuzeo odgovornost za vođenje grada proračun bioGradonačelnik je istaknuo da tijekom izvještajnog razdoblja graddugoročno zaduživanje te da se koriste krediti dignuti prije njegovog mandata.Među značajnim projektima izdvojio jeCopacabane.”, objasnio je gradonačelnik.Izdvojio je i projekte spajanja sjevernog i južnog dijela Južne obilaznice u Bistričkoj ulici vrijednog oko milijun eura,na Trgu slobode vrijednu prekoteu Vijencu Petrove gore.Gradonačelnik je rekao i da se privodi krajuu Omišlju te da je u izvještajnom razdobljuu Brijestu, koji su stanovnici tog naselja čekali 35 godina. Naglasio je da je u tijeku javna nabava za uređenje prostora vrijednate da je izrađena projektna dokumentacija za. Istaknuo je i kako je napravljena projektna dokumentacija zai da će Osijek bitiu Hrvatskoj s centralnom kuhinjom kapaciteta 15.000 obroka, čime će svi vrtićarci i osnovnoškolci imati kvalitetnu i zdravu prehranu.Gradonačelnik je izvijestio da je izgradnjanovih biciklističkih i pješačkih staza, prviu tom razdoblju, napredovala prema planu te da se realizira uz pomoć bespovratnih sredstava.Naveo je da je u predškolske ustanove upisano, dok je u školstvu proveden projekt, kojim je angažiranoza 184 učenika s teškoćama u razvoju te 43 asistenta u vrtićima, a 50 najboljih maturanata ostvarilo je pravo na besplatne vozačke ispite.Grad je u izvještajnom razdoblju izdvojio rekordan iznos odza poticanje gospodarstva, što je 10 posto više nego prethodne godine. Na poziv je stiglo 480 prijava.je i roditeljska naknadu na, što je povećanje od 100 posto. Uvedene su mjereza onkološke bolesnike i umirovljenike javnim gradskim prijevozom.Jedna od najvažnijih odluka ove sjednice bila je zamjena nekretnina s Republikom Hrvatskom koja omogućavaiz centra grada.”, objasnio je gradonačelnik.Istovremeno, grad će ssufinancirati izgradnju 206 POS-ovih stanova na križanju Vinkovačke i Dunavske ulice, investiciju vrijednu 28 milijuna eura.,” dodao je gradonačelnik Radić.Na sjednici je usvojen i prijedlog odluke ona području grada. Gradonačelnik je objasnio da je prvi gradonačelnik koji je stavio parking pod Grad Osijek umjesto da bude koncesionar.”, kazao je gradonačelnik.U mandatu od 2021. godine Grad Osijek izgradio je, a trenutno se radi nau Strossmayerovoj ulici, oko Zeke te u Ulici Hrvatske Republike.Odgovarajući na upit o, gradonačelnik je pojasnio da sus njegovim radom nastali 2020. godine, prije nego što je preuzeo dužnost te da je tadašnji direktor pristao na ugradnjudimnjaka, zbog čega je krematorij nedavno bio zaustavljen. Naglasio je da je problem riješen ugradnjom originalnog cjevovoda o trošku izvođača radova te da krematorij sada ponovno počinje s radom.Vijećnici su usvojili i odluku o potpisivanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Velike Gorice i Grada Osijeka.Na sjednici su usvojena i izvješća o poslovanju 14 gradskih trgovačkih društava za 2024. godinu, uključujući Vodovod-Osijek, Gradski prijevoz putnika, Unikom i ostala.