Rekordni proračun i novi projekti: Osijek ulazi u razdoblje najvećih ulaganja u povijesti grada
08.10.2025. 8:49
Na trećoj sjednici u novom sazivu, održanoj u utorak 7. listopada, Gradsko vijeće Grada Osijeka usvojilo je niz važnih odluka koje će znatno utjecati na budući razvoj grada. Sjednici je nazočilo 26 od ukupno 27 vijećnika, koji su raspravljali o 26 točaka dnevnoga reda.
Među najvažnijim točkama bile su odluke o javnim parkiralištima na području Osijeka, zamjeni nekretnina s Republikom Hrvatskom radi preseljenja Unikoma iz središta grada, te sufinanciranju izgradnje višestambene građevine prema Programu društveno poticane stanogradnje.
Na početku sjednice gradonačelnik Ivan Radić predstavio je Izvješće o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine, a ono je usvojeno s 20 glasova za, pet protiv i jednim suzdržanim.
Gradonačelnik je naglasio kako je riječ o razdoblju obilježenom stabilnim poslovanjem grada, rekordnim ulaganjima i brojnim novim projektima.
"Nakon prvog rebalansa u 2025. godini proračun je bio 200 milijuna eura, da bi drugom izmjenom rebalansa dosegnuo povijesnih 203,8 milijuna eura. To je najveći proračun u povijesti grada Osijeka i drago mi je da je upravo takav proračun izglasan u mom mandatu,” rekao je gradonačelnik Radić, dodavši da je 2021. godine kada je preuzeo odgovornost za vođenje grada proračun bio 101 milijun eura.
Gradonačelnik je istaknuo da tijekom izvještajnog razdoblja grad nije planirao dugoročno zaduživanje te da se koriste krediti dignuti prije njegovog mandata.
Među značajnim projektima izdvojio je II. fazu obnove Copacabane.
"Prvu fazu smo napravili u roku šest mjeseci, a sada je pokrenuta druga faza vrijedna devet milijuna eura, od čega je četiri milijuna eura iz EU sredstava. U drugoj fazi predviđeni su dječji bazen s igralima, sadnja 200 stabala drveća, rekreacijski bazen, tobogan i šest ugostiteljskih kućica koje će biti i s Dravske obale i s bazenske strane”, objasnio je gradonačelnik.
Izdvojio je i projekte spajanja sjevernog i južnog dijela Južne obilaznice u Bistričkoj ulici vrijednog oko milijun eura, obnovu dječjeg igrališta na Trgu slobode vrijednu preko 300.000 eura te 59 novih parkirnih mjesta u Vijencu Petrove gore.
Gradonačelnik je rekao i da se privodi kraju izgradnja dječjeg odmarališta u Omišlju te da je u izvještajnom razdoblju završen društveni dom u Brijestu, koji su stanovnici tog naselja čekali 35 godina. Naglasio je da je u tijeku javna nabava za uređenje prostora vrijedna 100.000 eura te da je izrađena projektna dokumentacija za dom za umirovljenike. Istaknuo je i kako je napravljena projektna dokumentacija za centralnu kuhinju i da će Osijek biti prvi grad u Hrvatskoj s centralnom kuhinjom kapaciteta 15.000 obroka, čime će svi vrtićarci i osnovnoškolci imati kvalitetnu i zdravu prehranu.
Gradonačelnik je izvijestio da je izgradnja devet kilometara novih biciklističkih i pješačkih staza, prvi ITU projekt u tom razdoblju, napredovala prema planu te da se realizira uz pomoć bespovratnih sredstava.
Naveo je da je u predškolske ustanove upisano 3565 djece, dok je u školstvu proveden projekt Osigurajmo im jednakost 8, kojim je angažirano 158 pomoćnika u nastavi za 184 učenika s teškoćama u razvoju te 43 asistenta u vrtićima, a 50 najboljih maturanata ostvarilo je pravo na besplatne vozačke ispite.
Grad je u izvještajnom razdoblju izdvojio rekordan iznos od 755.000 eura za poticanje gospodarstva, što je 10 posto više nego prethodne godine. Na poziv je stiglo 480 prijava.
Povećana je i roditeljska naknadu na 700 eura, što je povećanje od 100 posto. Uvedene su mjere besplatnog prijevoza za onkološke bolesnike i umirovljenike javnim gradskim prijevozom.
Jedna od najvažnijih odluka ove sjednice bila je zamjena nekretnina s Republikom Hrvatskom koja omogućava preseljenje Unikoma iz centra grada.
"Mi kupujemo zemljište od Unikoma za 3,5 milijuna eura koliko je procijenjena vrijednost. Unikom će se preseliti na Vinkovačku ulicu gdje će imati sve svoje službe na jednoj lokaciji, a mi ćemo na prostoru Ružine ulice provesti urbanistički natječaj gdje ćemo taj dio grada privesti namjeni”, objasnio je gradonačelnik.
Istovremeno, grad će s 3,5 milijuna eura sufinancirati izgradnju 206 POS-ovih stanova na križanju Vinkovačke i Dunavske ulice, investiciju vrijednu 28 milijuna eura.
"To je najveća izgradnja stambenog naselja u gradu Osijeku nakon 1980-ih godina,” dodao je gradonačelnik Radić.
Na sjednici je usvojen i prijedlog odluke o javnim parkiralištima na području grada. Gradonačelnik je objasnio da je prvi gradonačelnik koji je stavio parking pod Grad Osijek umjesto da bude koncesionar.
“Dvije neovisne revizije su pokazale da je Grad Osijek propustio milijunske iznose zato što parking nije bio pod Gradom. Provedeno je javno savjetovanje, odgovoreno na 84 pitanja, provedena javna nabava koja se sada provjerava. Kad se stvore zakonski uvjeti i ovisno o tome hoće li ili neće biti žalbi, izaći ćemo s informacijom kad će biti početak naplate parkiranja”, kazao je gradonačelnik.
U mandatu od 2021. godine Grad Osijek izgradio je 565 novih parkirnih mjesta, a trenutno se radi na proširenju parkirališta u Strossmayerovoj ulici, oko Zeke te u Ulici Hrvatske Republike.
Odgovarajući na upit o krematoriju, gradonačelnik je pojasnio da su problemi s njegovim radom nastali 2020. godine, prije nego što je preuzeo dužnost te da je tadašnji direktor pristao na ugradnju neadekvatnog cjevovoda dimnjaka, zbog čega je krematorij nedavno bio zaustavljen. Naglasio je da je problem riješen ugradnjom originalnog cjevovoda o trošku izvođača radova te da krematorij sada ponovno počinje s radom.
Vijećnici su usvojili i odluku o potpisivanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Velike Gorice i Grada Osijeka.
Na sjednici su usvojena i izvješća o poslovanju 14 gradskih trgovačkih društava za 2024. godinu, uključujući Vodovod-Osijek, Gradski prijevoz putnika, Unikom i ostala.
Tekst i foto: Osijek.hr
Tekst i foto: Osijek.hr
