Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Osječki krematorij počinje s radom nakon skoro šestomjesečnog prekida.

Riješeni su problemi s cjevovodom dimnjaka u osječkom krematoriju koji će, nakon skoro šestomjesečnog prekida, od utorka ponovno početi s radom, rekao je na sjednici Gradskog vijeća osječki gradonačelnik Ivan Radić.

U proteklom razdoblju identificirani su i otklonjeni tehnički nedostaci koji su sprječavali redovan rad objekta. Riječ je o problemima koji su započeli još u fazi planiranja i izgradnje, prvenstveno vezanim uz sustav dimovoda (dimnjak) i propusnost dimnjaka — segmentima koji su u više navrata uzrokovali prekide u radu.

Sada su ti nedostaci sanirani te je objekt tehnički spreman za nastavak usluge kremiranja.

"Hvala vam na strpljenju i razumijevanju. Uvjereni smo da će obnova rada krematorija doprinijeti kontinuitetu dostojne i učinkovite usluge našim građanima", kažu iz Ukopa.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Crvene mini pudle...
Na prodaju dečak i dev...
Čokoladni Labrador...
Odgajivačnica Labrador...
Na prodaju stenci ...
Na prodaju stenci fran...
Doberman šten...
Odgajivacnica pasa "Ha...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:147

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa