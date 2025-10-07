Riješeni tehnički problemi: krematorij u Osijeku opet počinje s radom
07.10.2025. 18:26
Osječki krematorij počinje s radom nakon skoro šestomjesečnog prekida.
Riješeni su problemi s cjevovodom dimnjaka u osječkom krematoriju koji će, nakon skoro šestomjesečnog prekida, od utorka ponovno početi s radom, rekao je na sjednici Gradskog vijeća osječki gradonačelnik Ivan Radić.
U proteklom razdoblju identificirani su i otklonjeni tehnički nedostaci koji su sprječavali redovan rad objekta. Riječ je o problemima koji su započeli još u fazi planiranja i izgradnje, prvenstveno vezanim uz sustav dimovoda (dimnjak) i propusnost dimnjaka — segmentima koji su u više navrata uzrokovali prekide u radu.
Sada su ti nedostaci sanirani te je objekt tehnički spreman za nastavak usluge kremiranja.
"Hvala vam na strpljenju i razumijevanju. Uvjereni smo da će obnova rada krematorija doprinijeti kontinuitetu dostojne i učinkovite usluge našim građanima", kažu iz Ukopa.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
