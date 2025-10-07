Osječki krematorij

šestomjesečnog prekida

Riješeni su problemi

Ivan Radić

identificirani su i otklonjeni tehnički nedostaci

planiranja i izgradnje

uzrokovali prekide u radu

tehnički spreman

Hvala vam na strpljenju i razumijevanju. Uvjereni smo da će obnova rada krematorija doprinijeti kontinuitetu dostojne i učinkovite usluge našim građanima

Foto: Osijek031.com/Arhiv

počinje s radom nakon skoros cjevovodom dimnjaka u osječkom krematoriju koji će, nakon skoro šestomjesečnog prekida, od utorka ponovno početi s radom, rekao je na sjednici Gradskog vijeća osječki gradonačelnikU proteklom razdobljukoji su sprječavali redovan rad objekta. Riječ je o problemima koji su započeli još u fazi, prvenstveno vezanim uz sustav dimovoda (dimnjak) i propusnost dimnjaka — segmentima koji su u više navrataSada su ti nedostaci sanirani te je objektza nastavak usluge kremiranja.", kažu iz Ukopa.