Poduzetnici u dijalogu: EFOS Business Forum posvećen važnosti mentorstva u poslovnom svijetu
07.10.2025. 17:46
U organizaciji Ekonomskog fakulteta u Osijeku danas, 7. listopada 2025. godine, održan je 3. EFOS Business Forum s krovnom temom „Poduzetnici u dijalogu - učenje i rast kroz mentorstvo“. Forum predstavlja platformu ovog Fakulteta za povezivanje akademske zajednice, gospodarstva i javnog sektora kroz tematski fokusirane programe i dijalog. Ove je godine organiziran u suradnji sa SENTOR-om - Klubom poduzetnika seniora te je okupio iskusne poduzetnike, mentore i predstavnike poslovne zajednice s ciljem dijeljenja praksi mentorske podrške i pravodobnog planiranja strateških odluka.
Program današnjeg EFOS Business Foruma sastojao se od uvodnog predstavljanja SENTOR-a i modela mentorske podrške te dviju panel-rasprava: „Mentorstvo u poslovnom svijetu: dvosmjeran proces u kojem obje strane profitiraju“, u kojoj su sudjelovali Manuela Šola (Komunikacijski laboratorij), Ferdo Kraljević (Ferivi), Ivica Vuletić (Knjižara Nova / SENTOR) i Igor Meleš (SENTOR), te Panela 2 - „Poduzetnički EXIT: Kako odabrati najbolji put?“, u kojem su sudjelovali Marko Pipunić (Žito Grupa), Ante Mandić (Insig2 / SENTOR) i Blaženka Urbanke (HSM / SENTOR).
Sudionike EFOS Business Foruma, među kojima su bili i studenti, pozdravile su županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak i dekanica EFOS-a prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka.
- Ponosni smo na Ekonomskom fakultetu što smo postali prepoznatljivi studentima, poslovnoj zajednici i cijelom okruženju jer smo svjesni i treće misije koju ima svaka visokoškolska institucija. Dakle, osim obrazovanja i znanosti, što su naše temeljne djelatnosti, treća misija odnosi se na suradnju s okruženjem, a upravo ona čini i naše druge aktivnosti relevantnijima i aktualnijima. Tako pomažemo studentima da postanu zapošljiviji i konkurentniji. Zapravo, želimo postati - i nadamo se da smo blizu tome - mjesto na kojem poslovna zajednica dolazi po odgovore te gdje zajedno rješavamo probleme i doprinosimo razvoju sredine u kojoj živimo i djelujemo - kazala je dekanica EFOS-a prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka.
Naglasila je kako je 3. EFOS Business Forum jedna od aktivnosti namijenjenih poslovnoj zajednici, ali i studentima. - Prvi Forum bio je posvećen održivom gospodarstvu, drugi umjetnoj inteligenciji, a danas govorimo o mentorstvu u poduzetništvu. Ova tema izuzetno je važna i nama, jer i put u znanost asistenta započinje uz kvalitetno mentorstvo, a put studenata ka završetku fakulteta kreće uz mentoriranje završnih i diplomskih radova. Tako je i u poduzetništvu, gdje je izuzetno važna uloga mentora, odnosno osobe koja mladog poduzetnika vodi kroz izazove ili ga jednostavno samo sasluša - dodala je dekanica.
- Zadovoljstvo mi je sudjelovati na forumu Ekonomskog fakulteta u Osijeku, koji se iz godine u godinu razvija s temama sve većeg značaja. Ove godine posebno ističemo program seniora, odnosno lidera u poduzetništvu, koji će - vjerujem - kroz intenzivne i zanimljive panel-rasprave prenijeti svoja iskustva prvenstveno mladim liderima, poduzetnicima i studentima - rekla je županica Nataša Tramišak.
Istaknula je kako se poduzetništvo u Osječko-baranjskoj županiji intenzivno razvija i raste u posljednjih deset godina, što potvrđuju i statistički podaci. - Trenutno imamo 6.803 poduzetnika, a vjerujemo da će podaci na kraju 2025. godine biti još bolji. Imamo više od 97.000 zaposlenih, što predstavlja rekordnu zaposlenost na našem području. Najvažnije gospodarske grane i dalje su industrija i poljoprivreda, a u njima vidimo pozitivne trendove – iz godine u godinu raste dobit poduzetnika. Prošle godine poduzetnici su ostvarili dobit u iznosu od 5,7 milijardi eura, uz rast od 5,9 %, a prema trendovima iz prvih mjeseci 2025. godine, taj će se trend nastaviti i ove godine, pa očekujemo još pozitivnije rezultate - kazala je.
- Svim mladima i svim studentima Ekonomskog fakulteta u Osijeku želim poručiti da itekako imaju priliku razvijati svoje vještine, pokazati svoje znanje i pokrenuti vlastite poslovne pothvate upravo u Osječko-baranjskoj županiji, koja će im, kroz svoj program potpore poduzetnicima, sigurno biti snažna ruka podrške - poručila je županica Tramišak.
Tekst i foto: OBŽ
Program današnjeg EFOS Business Foruma sastojao se od uvodnog predstavljanja SENTOR-a i modela mentorske podrške te dviju panel-rasprava: „Mentorstvo u poslovnom svijetu: dvosmjeran proces u kojem obje strane profitiraju“, u kojoj su sudjelovali Manuela Šola (Komunikacijski laboratorij), Ferdo Kraljević (Ferivi), Ivica Vuletić (Knjižara Nova / SENTOR) i Igor Meleš (SENTOR), te Panela 2 - „Poduzetnički EXIT: Kako odabrati najbolji put?“, u kojem su sudjelovali Marko Pipunić (Žito Grupa), Ante Mandić (Insig2 / SENTOR) i Blaženka Urbanke (HSM / SENTOR).
Sudionike EFOS Business Foruma, među kojima su bili i studenti, pozdravile su županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak i dekanica EFOS-a prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka.
- Ponosni smo na Ekonomskom fakultetu što smo postali prepoznatljivi studentima, poslovnoj zajednici i cijelom okruženju jer smo svjesni i treće misije koju ima svaka visokoškolska institucija. Dakle, osim obrazovanja i znanosti, što su naše temeljne djelatnosti, treća misija odnosi se na suradnju s okruženjem, a upravo ona čini i naše druge aktivnosti relevantnijima i aktualnijima. Tako pomažemo studentima da postanu zapošljiviji i konkurentniji. Zapravo, želimo postati - i nadamo se da smo blizu tome - mjesto na kojem poslovna zajednica dolazi po odgovore te gdje zajedno rješavamo probleme i doprinosimo razvoju sredine u kojoj živimo i djelujemo - kazala je dekanica EFOS-a prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka.
Naglasila je kako je 3. EFOS Business Forum jedna od aktivnosti namijenjenih poslovnoj zajednici, ali i studentima. - Prvi Forum bio je posvećen održivom gospodarstvu, drugi umjetnoj inteligenciji, a danas govorimo o mentorstvu u poduzetništvu. Ova tema izuzetno je važna i nama, jer i put u znanost asistenta započinje uz kvalitetno mentorstvo, a put studenata ka završetku fakulteta kreće uz mentoriranje završnih i diplomskih radova. Tako je i u poduzetništvu, gdje je izuzetno važna uloga mentora, odnosno osobe koja mladog poduzetnika vodi kroz izazove ili ga jednostavno samo sasluša - dodala je dekanica.
- Zadovoljstvo mi je sudjelovati na forumu Ekonomskog fakulteta u Osijeku, koji se iz godine u godinu razvija s temama sve većeg značaja. Ove godine posebno ističemo program seniora, odnosno lidera u poduzetništvu, koji će - vjerujem - kroz intenzivne i zanimljive panel-rasprave prenijeti svoja iskustva prvenstveno mladim liderima, poduzetnicima i studentima - rekla je županica Nataša Tramišak.
Istaknula je kako se poduzetništvo u Osječko-baranjskoj županiji intenzivno razvija i raste u posljednjih deset godina, što potvrđuju i statistički podaci. - Trenutno imamo 6.803 poduzetnika, a vjerujemo da će podaci na kraju 2025. godine biti još bolji. Imamo više od 97.000 zaposlenih, što predstavlja rekordnu zaposlenost na našem području. Najvažnije gospodarske grane i dalje su industrija i poljoprivreda, a u njima vidimo pozitivne trendove – iz godine u godinu raste dobit poduzetnika. Prošle godine poduzetnici su ostvarili dobit u iznosu od 5,7 milijardi eura, uz rast od 5,9 %, a prema trendovima iz prvih mjeseci 2025. godine, taj će se trend nastaviti i ove godine, pa očekujemo još pozitivnije rezultate - kazala je.
- Svim mladima i svim studentima Ekonomskog fakulteta u Osijeku želim poručiti da itekako imaju priliku razvijati svoje vještine, pokazati svoje znanje i pokrenuti vlastite poslovne pothvate upravo u Osječko-baranjskoj županiji, koja će im, kroz svoj program potpore poduzetnicima, sigurno biti snažna ruka podrške - poručila je županica Tramišak.
Tekst i foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)