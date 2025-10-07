Ekonomskog fakulteta u Osijeku

Tekst i foto: OBŽ

U organizacijidanas, 7. listopada 2025. godine, održan jes krovnom temom „“. Forum predstavlja platformu ovog Fakulteta za povezivanjekroz tematski fokusirane programe i dijalog. Ove je godine organiziran u suradnji sate je okupio iskusne poduzetnike, mentore i predstavnike poslovne zajednice s ciljem dijeljenja praksi mentorske podrške i pravodobnog planiranja strateških odluka.Program današnjeg EFOS Business Foruma sastojao se od uvodnog predstavljanja SENTOR-a i modela mentorske podrške te dviju panel-rasprava: „“, u kojoj su sudjelovali(Komunikacijski laboratorij),(Ferivi),(Knjižara Nova / SENTOR) i(SENTOR), te Panela 2 - „“, u kojem su sudjelovali(Žito Grupa),(Insig2 / SENTOR) i(HSM / SENTOR).Sudionike EFOS Business Foruma, među kojima su bili i studenti, pozdravile su županica Osječko-baranjske županijei dekanica EFOS-a prof. dr. sc.- kazala je dekanica EFOS-a prof. dr. sc.Naglasila je kako je 3. EFOS Business Forum jedna od aktivnosti namijenjenih poslovnoj zajednici, ali i studentima. -- dodala je dekanica.- rekla je županica Nataša Tramišak.Istaknula je kako se poduzetništvo u Osječko-baranjskoj županijiu posljednjih deset godina, što potvrđuju i statistički podaci. -- kazala je.- poručila je županica Tramišak.