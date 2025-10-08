Servisne informacije [8. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
08.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno, u unutrašnjosti djelomice sunčano. Ponegdje i više oblaka, no uglavnom suho, a ujutro je lokalno moguća kratkotrajna magla. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 18°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 9:00 sati - Istočna obilaznica, Ulica borova 1-3 nep, Ulica jablanova 36, 3, Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 109-111 nep, 111/a, 111/b, 111/c, 111/d, 111/f, 111/g, 111/h, 111/j, 111/k, 111/m, 111/n, 111/o, 111/r, 111/t, 111/u, 111/v, 111/z, 111/š
Dalj
od 8:30 do 12:30 sati - Boška Paradžika 2-20 par
Višnjevac
od 8:30 do 12:00 sati - Ivana Filipovića 1-15 nep, Ulica Ivana Mažuranića 1-23 nep, Ulica Nikole Šubića Zrinjskog 22-26 par
Laslovo
od 8:00 do 12:00 sati - Pobjede 1-5 nep, 9-15 nep, 19, 19/a, 21-33 nep, 37-39 nep, 43-45 nep, 49, 53-57 nep, Vladimira Nazora 2, 6-14 par, 18, 22-32 par, 36-72 par, 76-82 par, 86-92 par, Zadružna 4, 8-26 par, 30-34 par, 1-3 nep, 13, 25
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [06.-12.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [02.-08.10.2025.] [program]
- CineStar Osijek [02.-08.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Izložba rukotvorina od drveta "Drvena bajka u knjižnici" @ Ogranak Industrijska četvrt
- STEMpo radionicama za učenike osnovnih škola i javnih događanja [listopad, 2025.]
- Ne tipkaj dok voziš! Policija najavila pojačan nadzor prometa
- Sedmo izdanje DOVIK-a – dana otvorenih vrata i dana karijera
- 9. Međunarodna konferencija o kibernetičkoj sigurnosti - CSC 25.
- Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek: Otvorenje Izložbe nastavnika stručnih predmeta
