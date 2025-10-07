Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
U 72. godini preminuo je Halid Bešlić, prenosi Raport.ba.

Svi su se do posljednjeg trenutka nadali da će se Halid izboriti i da će vratiti na scenu. Bešlićev tim je prije mjesec dana otkazao sve njegove zakazane nastupe.

Legenda narodne glazbe i sevdalinke, preminuo je nakon dugotrajne borbe sa bolešću koju su tek rijetki poznavali u potpunosti.


Foto: Darko Grundler/Arhiv


