Preminuo je Halid Bešlić
07.10.2025. 13:57
U 72. godini preminuo je Halid Bešlić, prenosi Raport.ba.
Svi su se do posljednjeg trenutka nadali da će se Halid izboriti i da će vratiti na scenu. Bešlićev tim je prije mjesec dana otkazao sve njegove zakazane nastupe.
Legenda narodne glazbe i sevdalinke, preminuo je nakon dugotrajne borbe sa bolešću koju su tek rijetki poznavali u potpunosti.
Foto: Darko Grundler/Arhiv
