Olimpijski doprvak Illia Kovtun potpisao za GK Osijek Žito
07.10.2025. 13:40
Gimnastičar Illia Kovtun, višestruki europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak, potpisao je ugovor s Gimnastičkim klubom Osijek Žito, čime je formalno postao član ovoga kluba.
Mladi i perspektivni ukrajinski gimnastičar ljetos je dobio hrvatsko državljanstvo te će ubuduće nastupati pod hrvatskom zastavom.
Od početka ruske agresije na Ukrajinu, trenira i živi u Osijeku, a da mu osječka sportska klima itekako odgovara, svjedoči i srebro na ručama s kojim se vratio s Olimpijskih igara u Parizu prošle godine.
- Illia Kovtun je itekako dobrodošlo pojačanje hrvatskog tima reprezentativaca. Hrvatska posljednjih 20 godina postiže dobre rezultate na svim razinama, europskim i svjetskim prvenstvima te olimpijskim igrama. Jako je teško nama iz male zemlje boriti se s ostatkom svijeta kako bismo zadržali takav rezultatski kontinuitet pa će u tom smislu 22-godišnji Illia biti jako velika podrška našoj reprezentaciji koju čine Filip Ude, Tin Srbić, naš Osječanin Aurel Benović, kao i mlade snage koje dolaze, a to su svakako Mateo Žugec i Marko Sambolec, koji će nastupati na predstojećem svjetskom prvenstvu u Jakarti. Illia Kovtun trenutno je jedan od najboljih gimnastičara svijeta, a pred njim su, ako ga zdravlje posluži, sigurno još dva olimpijska ciklusa, u Los Angelesu 2028. i u Brisbaneu 2032. godine. Očekujemo u svih tih osam godina rezultate za našu domovinu i da Illia, zajedno s našim dečkima, proslavi ime našega grada, kluba i Hrvatske u svijetu – poručio je Vladimir Mađarević, izbornik seniorske gimnastičke reprezentacije Hrvatske i glavni trener u GK Osijek Žito.
Uz Kovtuna, ugovor je potpisala i njegova trenerica Iryna Gorbacheva, što je još jedan veliki dobitak za GK Osijek Žito.
- Sretan sam što su Illia i njegova trenerica odabrali Osijek i Gimnastički klub Osijek Žito za svoj novi dom, a mi ćemo dati sve od sebe da se oni kod nas dobro osjećaju. Trener i sportaš čine obitelj, a naša je privilegija što su se, iako su ih htjeli svi u Europi, odlučili baš za nas i na tome im hvala. Koliko nam je važan Illia, toliko nam je važna i njegova trenerica, koja je sigurno jedna od najboljih u Europi i sutra će, tu kod nas, stvarati nove vrhunske gimnastičare – rekao je Marko Pipunić, predsjednik GK Osijek Žito.
Zašto je baš u Osijeku i Hrvatskoj odlučio nastaviti svoj život i sportsku karijeru, Illia Kovtun objasnio je na hrvatskom jeziku kojega je jako dobro svladao.
- Kada je počeo rat u Ukrajini, došli smo u Osijek, gdje smo nastavili trenirati, a u tome su nas podržavali trener Vladimir Mađarević i Marko Pipunić. Odlučili smo na kraju kako je najbolji mogući izbor da dalje nastupamo za Hrvatsku. U Osijeku imamo najbolje uvjete, vrhunsku dvoranu i veliku pomoć, i u dvorani i izvan nje, na čemu se svima zahvaljujemo – istaknuo je Kovtun.
Trener Vladimir Mađarević objasnio je kako od 10. srpnja traje jednogodišnja karantena za Illiu Kovtuna, što je uobičajeno u slučajevima kada matična zemlja ne prihvati prelazak sportaša u drugu zemlju.
- Kada 10. srpnja 2026. karantena istekne, moći će nastupati za Hrvatsku, što je nama idealno rješenje s obzirom da je u kolovozu iduće godine Europsko prvenstveno u Zagrebu, koje je ujedno i kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu u jesen 2026. Illia će, tako, na dva najvažnija natjecanja u sljedećoj godini imati mogućnost nastupa za hrvatsku reprezentaciju, kao i započeti kvalifikacije za Olimpijske igre u Los Angelesu – zaključio je izbornik Mađarević.
Tekst: GD Osijek-Žito
Foto: Marko Banić/Reroot
