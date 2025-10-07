Illia Kovtun

Illia Kovtun je itekako dobrodošlo pojačanje hrvatskog tima reprezentativaca. Hrvatska posljednjih 20 godina postiže dobre rezultate na svim razinama, europskim i svjetskim prvenstvima te olimpijskim igrama. Jako je teško nama iz male zemlje boriti se s ostatkom svijeta kako bismo zadržali takav rezultatski kontinuitet pa će u tom smislu 22-godišnji Illia biti jako velika podrška našoj reprezentaciji koju čine Filip Ude, Tin Srbić, naš Osječanin Aurel Benović, kao i mlade snage koje dolaze, a to su svakako Mateo Žugec i Marko Sambolec, koji će nastupati na predstojećem svjetskom prvenstvu u Jakarti. Illia Kovtun trenutno je jedan od najboljih gimnastičara svijeta, a pred njim su, ako ga zdravlje posluži, sigurno još dva olimpijska ciklusa, u Los Angelesu 2028. i u Brisbaneu 2032. godine. Očekujemo u svih tih osam godina rezultate za našu domovinu i da Illia, zajedno s našim dečkima, proslavi ime našega grada, kluba i Hrvatske u svijetu

Sretan sam što su Illia i njegova trenerica odabrali Osijek i Gimnastički klub Osijek Žito za svoj novi dom, a mi ćemo dati sve od sebe da se oni kod nas dobro osjećaju. Trener i sportaš čine obitelj, a naša je privilegija što su se, iako su ih htjeli svi u Europi, odlučili baš za nas i na tome im hvala. Koliko nam je važan Illia, toliko nam je važna i njegova trenerica, koja je sigurno jedna od najboljih u Europi i sutra će, tu kod nas, stvarati nove vrhunske gimnastičare

Kada je počeo rat u Ukrajini, došli smo u Osijek, gdje smo nastavili trenirati, a u tome su nas podržavali trener Vladimir Mađarević i Marko Pipunić. Odlučili smo na kraju kako je najbolji mogući izbor da dalje nastupamo za Hrvatsku. U Osijeku imamo najbolje uvjete, vrhunsku dvoranu i veliku pomoć, i u dvorani i izvan nje, na čemu se svima zahvaljujemo

Kada 10. srpnja 2026. karantena istekne, moći će nastupati za Hrvatsku, što je nama idealno rješenje s obzirom da je u kolovozu iduće godine Europsko prvenstveno u Zagrebu, koje je ujedno i kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu u jesen 2026. Illia će, tako, na dva najvažnija natjecanja u sljedećoj godini imati mogućnost nastupa za hrvatsku reprezentaciju, kao i započeti kvalifikacije za Olimpijske igre u Los Angelesu

Gimnastičar, višestruki europski prvak te olimpijski i svjetski doprvak, potpisao je ugovor s, čime je formalno postao član ovoga kluba.ljetos je dobio hrvatsko državljanstvo te će ubuduće nastupati pod hrvatskom zastavom.Od početka ruske agresije na Ukrajinu, trenira i živi u Osijeku, a da mu osječka sportska klima itekako odgovara, svjedoči i srebro na ručama s kojim se vratio s Olimpijskih igara u Parizu prošle godine.– poručio je, izbornik seniorske gimnastičke reprezentacije Hrvatske i glavni trener u GK Osijek Žito.Uz Kovtuna, ugovor je potpisala i njegova trenerica, što je još jedanza GK Osijek Žito.– rekao je, predsjednik GK Osijek Žito.Zašto je baš u Osijeku i Hrvatskoj odlučio nastaviti svoj život i sportsku karijeru, Illia Kovtun objasnio je na hrvatskom jeziku kojega je jako dobro svladao.– istaknuo je Kovtun.Trener Vladimir Mađarević objasnio je kako od 10. srpnja trajeza Illiu Kovtuna, što je uobičajeno u slučajevima kada matična zemlja ne prihvati prelazak sportaša u drugu zemlju.– zaključio je izbornik Mađarević.