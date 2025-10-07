Posljednje nedjelje u listopadu prelazimo na zimsko računanje vremena
07.10.2025. 12:14
U noći sa subote, 25. na nedjelju, 26. listopada 2025. kazaljke na satu se pomiču za jedan sat unatrag i time počinje još jedno zimsko računanje vremena. Odnosno, kazaljke se pomiču s tri sata ujutro na dva.
Pomicanjem kazaljki na satu, tu noć ćemo dulje spavati.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
