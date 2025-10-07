Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U noći sa subote, 25. na nedjelju, 26. listopada 2025. kazaljke na satu se pomiču za jedan sat unatrag i time počinje još jedno zimsko računanje vremena. Odnosno, kazaljke se pomiču s tri sata ujutro na dva.

Pomicanjem kazaljki na satu, tu noć ćemo dulje spavati.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


