Nema mjesta u vrtiću? U Bizovcu bake i djedovi dobivaju naknadu za čuvanje unuka
07.10.2025. 11:16
Na temelju članka 23.a stavka 2. Odluke o socijalnoj skrbi i Statuta Općine Bizovac, općinski načelnik Srećko Vuković donio je Odluku o sufinanciranju Servisa baka-djed.
Ovom Odlukom utvrđeni se kriteriji i način ostvarivanja prava na novčanu naknadu bakama i djedovima koji skrbe o unucima predškolske dobi, a koji nisu upisani u Dječji vrtić Maslačak Bizovac ili Maslačak Brođanci zbog nedostatka slobodnih mjesta.
Ciljevi uvođenja naknade su: omogućiti obiteljima čija djeca nisu upisana u vrtić adekvatnu skrb o djeci, pružiti bakama i djedovima dodatni izvor prihoda, poticati međugeneracijsku solidarnost i obiteljsku povezanost.
Korisnik prava je dijete predškolske dobi starije od jedne godine, koje nije polaznik dječjeg vrtića niti koristi usluge obrta dadilja.
Visina novčane naknade iznosi 70 eura neto mjesečno.
Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Općinskom glasniku Općine Bizovac, a svi detalji mogu se dobiti u Općini Bizovac svakog radnog dana od 7 do 15 sati osobno, ili putem telefona 675 301. Istovremeno detaljnije informacije su dostupne na službenoj internetskoj stranici Općine.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
