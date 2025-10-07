Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
U petak su ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar i policijski službenici PP Tovarnik kod mjesta Tovarnik spriječili nezakonit unos 22.555,00 €, koje je prilikom ilegalnog ulaska u Europsku uniju pokušao unijeti državljanin Alžira, izvijestili su iz Carinske uprave.

Zbog počinjenja prekršaja iz članka 69. Zakona o deviznom poslovanju, vozaču je izdan Prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 7.500,00 € te je okrivljeni platio 2/3 kazne u iznosu od 5.000,00 €.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Maltipoo štenc...
Maltipoo stenci spremn...
Pudle štenci ekstr...
Pudle štenci ekstra kv...
Plavi i merle e...
– Na prodaju plavi i m...
Mini Pudla. pre...
Na prodaju stenad mini...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:192

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa