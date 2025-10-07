Otkriven pokušaj nezakonitog unosa novca pri ulasku u EU kod Tovarnika
07.10.2025. 11:09
U petak su ovlašteni carinski službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Vukovar i policijski službenici PP Tovarnik kod mjesta Tovarnik spriječili nezakonit unos 22.555,00 €, koje je prilikom ilegalnog ulaska u Europsku uniju pokušao unijeti državljanin Alžira, izvijestili su iz Carinske uprave.
Zbog počinjenja prekršaja iz članka 69. Zakona o deviznom poslovanju, vozaču je izdan Prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 7.500,00 € te je okrivljeni platio 2/3 kazne u iznosu od 5.000,00 €.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
