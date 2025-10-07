završetak izgradnje

Tekst i foto: Osijek.hr

Svečanim programom u ponedjeljak je obilježennove zgrade I. gimnazije Osijek. Riječ je ou srednjoškolsko obrazovanje, vrijednom, kojim jedobiou Osječko-baranjskoj županiji i jednu od najbolje opremljenih u cijeloj Hrvatskoj.Svečanosti su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednici Vlade i ministrižupanica Osječko-baranjske županije, gradonačelnik Osijeka, predstavnici osječkog Sveučilišta, nastavnici, roditelji, učenici i brojni drugi uzvanici.Čestitavši Osječko-baranjskoj županiji na završetku projekta, gradonačelnik Ivan Radić istaknuo ješto je Grad bio partner u realizaciji darovanjem zemljišta te najavio najveća ulaganja u osnovno školstvo Osijeka od hrvatske samostalnosti, vrijednosti oko”, istaknuo je gradonačelnik, dodajući kako je u planu i gradnja dvaju novih dječjih vrtića.Također je najavio izgradnju, svojevrsni pilot-projekt na razini Hrvatske, koja će sdnevno svim osnovnoškolcima i vrtićarcima na području Osijeka osiguravati zdravu i kvalitetnu prehranu.”, dodao je gradonačelnik.Naglašavajući važne projekte u županiji i gradu, gradonačelnik Radić istaknuo jekoji povezuje Osijek s važnim eurospskim prometnim pravcima, kao i najveći zdravstveni projekt u posljednjem stoljeću – izgradnju novogvrijednog okoza koji je Vlada nedavno darovala zemljište.“, zaključio je gradonačelnik.Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je da će projekt nove I. gimnazijeobrazovanja te da je dio velikog vala ulaganja u hrvatski obrazovni sustav. Podsjetio je da je proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja porastao s početnih 1,6 na, što čini pet posto hrvatskog BDP-a.”, poručio je premijer.Dodao je da ulaganja u obrazovanje prate i drugi razvojni projekti u sklopu inicijative, kroz koju je od 2016. uloženo oko. Uz otvorenje posljednje dionice autoceste na koridoru 5C, premijer Plenković je najavio i izgradnju novog osječkog Kliničkog bolničkog centra, za koji je Vlada već osigurala zemljište.Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji je kao tadašnji župan pokrenuo inicijativuistaknuo je da je ideja o izgradnji Prve gimnazije bila prisutna desetljećima zbog zastarjelih uvjeta koji nisu više udovoljavali modernim zahtjevima obrazovanja.Dodao je da je suvremena gimnazija rezultatgrada, županije i države, kao i projekti poput koridora 5C i budućeg osječkog KBC-a.Županica Nataša Tramišak, i sama bivša učenica I. gimnazije, istaknula je da novi školski prostori otvarajuza učenike, a zahvalila je iskusnim profesorima, koji su prenosili vrijednosti naraštajima u proteklih 25 godina.,“ poručila je.Govoreći o ulaganjima u Osječko-baranjsku županiju, županica Tramišak je istaknula opsežne investicije u školsku infrastrukturu koje su, u suradnji s Vladom RH, dosegle vrijednost okoRavnatelj školeistaknuo je da 1. gimnazija djeluje od 1992. godine te da na novoj lokaciji raspolaže s. U školi trenutno radi 58 nastavnika, a pohađa ju gotovo 600 učenika.Prije svečanosti u I. gimnaziji gradonačelnik Ivan Radić sastao se s premijerom Andrejom Plenkovićem i potpredsjednicima Vlade i ministrima Anušićem, Butkovićem i Vlajčićem te sa županicom Natašom Tramišak u sjedištu Osječko-baranjske županije.