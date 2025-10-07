Plenković u Osijeku: "Projekt nove I. gimnazije unaprijedit će kvalitetu obrazovanja"
07.10.2025. 10:31
Svečanim programom u ponedjeljak je obilježen završetak izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek. Riječ je o kapitalnom ulaganju u srednjoškolsko obrazovanje, vrijednom 16,3 milijuna eura, kojim je Osijek dobio najmoderniju srednju školu u Osječko-baranjskoj županiji i jednu od najbolje opremljenih u cijeloj Hrvatskoj.
Svečanosti su nazočili predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, potpredsjednici Vlade i ministri Ivan Anušić, Oleg Butković i David Vlajčić, županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, predstavnici osječkog Sveučilišta, nastavnici, roditelji, učenici i brojni drugi uzvanici.
Čestitavši Osječko-baranjskoj županiji na završetku projekta, gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je ponos što je Grad bio partner u realizaciji darovanjem zemljišta te najavio najveća ulaganja u osnovno školstvo Osijeka od hrvatske samostalnosti, vrijednosti oko 40 milijuna eura.
"Grad Osijek uskoro će u Retfali, nedaleko od Prve gimnazije, izgraditi potpuno novu osnovnu školu, koja će nositi ime bivše osnovne škole Vladimira Nazora. Uz to, Grad planira izgradnju 13 školskih sportskih dvorana te nadogradnju pet postojećih osnovnih škola, s ciljem da sva osječka osnovnoškolska djeca pohađaju cjelodnevnu nastavu”, istaknuo je gradonačelnik, dodajući kako je u planu i gradnja dvaju novih dječjih vrtića.
Također je najavio izgradnju centralne školske kuhinje, svojevrsni pilot-projekt na razini Hrvatske, koja će s 15.000 obroka dnevno svim osnovnoškolcima i vrtićarcima na području Osijeka osiguravati zdravu i kvalitetnu prehranu.
"Ne ulažemo samo u infrastrukturu. Grad Osijek sufinancira i produženi boravak, nagrađuje najbolje učenike, nastavnike i mentore, osiguravamo pomoćnike u nastavi i brojne druge projekte”, dodao je gradonačelnik.
Naglašavajući važne projekte u županiji i gradu, gradonačelnik Radić istaknuo je završetak koridora 5C koji povezuje Osijek s važnim eurospskim prometnim pravcima, kao i najveći zdravstveni projekt u posljednjem stoljeću – izgradnju novog Kliničkog bolničkog centra Osijeku vrijednog oko 800 milijuna eura, za koji je Vlada nedavno darovala zemljište.
„Ovo su najveća ulaganja u Osijek u proteklih 30 godina. Zahvaljujem Vladi RH i premijeru Andreju Plenkoviću koji rade na razvoju Osijeka, Slavonije i Baranje. Sve to se uklapa u našu viziju Osijeka kao središta i pokretača ovog dijela Hrvatske“, zaključio je gradonačelnik.
Predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je da će projekt nove I. gimnazije unaprijediti kvalitetu obrazovanja te da je dio velikog vala ulaganja u hrvatski obrazovni sustav. Podsjetio je da je proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja porastao s početnih 1,6 na 4,5 milijardi eura, što čini pet posto hrvatskog BDP-a.
"U tijeku je ciklus ulaganja od 2,7 milijardi eura u vrtiće, osnovne i srednje škole te visoko obrazovanje. Cilj nam je da do 2030. svako dijete ima mjesto u vrtiću te da sve osnovne škole prijeđu na jednosmjensku nastavu”, poručio je premijer.
Dodao je da ulaganja u obrazovanje prate i drugi razvojni projekti u sklopu inicijative Slavonija, Baranja i Srijem, kroz koju je od 2016. uloženo oko četiri milijarde eura. Uz otvorenje posljednje dionice autoceste na koridoru 5C, premijer Plenković je najavio i izgradnju novog osječkog Kliničkog bolničkog centra, za koji je Vlada već osigurala zemljište.
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, koji je kao tadašnji župan pokrenuo inicijativu izgradnje škole, istaknuo je da je ideja o izgradnji Prve gimnazije bila prisutna desetljećima zbog zastarjelih uvjeta koji nisu više udovoljavali modernim zahtjevima obrazovanja.
Dodao je da je suvremena gimnazija rezultat dugogodišnje suradnje grada, županije i države, kao i projekti poput koridora 5C i budućeg osječkog KBC-a.
Županica Nataša Tramišak, i sama bivša učenica I. gimnazije, istaknula je da novi školski prostori otvaraju nove dimenzije obrazovanja za učenike, a zahvalila je iskusnim profesorima, koji su prenosili vrijednosti naraštajima u proteklih 25 godina.
„Sigurna sam da će i buduće generacije biti jednako uspješne i da će nastaviti tradiciju izvrsnosti, nastavljajući školovanje na našem osječkom sveučilištu i stvarajući bolje sutra za cijelu regiju,“ poručila je.
Govoreći o ulaganjima u Osječko-baranjsku županiju, županica Tramišak je istaknula opsežne investicije u školsku infrastrukturu koje su, u suradnji s Vladom RH, dosegle vrijednost oko 150 milijuna eura.
Ravnatelj škole Ivan Čelebić istaknuo je da 1. gimnazija djeluje od 1992. godine te da na novoj lokaciji raspolaže s 17 učionica, sportskom dvoranom i oko 7000 kvadratnih metara prostora. U školi trenutno radi 58 nastavnika, a pohađa ju gotovo 600 učenika.
Prije svečanosti u I. gimnaziji gradonačelnik Ivan Radić sastao se s premijerom Andrejom Plenkovićem i potpredsjednicima Vlade i ministrima Anušićem, Butkovićem i Vlajčićem te sa županicom Natašom Tramišak u sjedištu Osječko-baranjske županije.
Tekst i foto: Osijek.hr
