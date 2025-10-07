Osječanke blistale u Rijeci: Šegavčić srebrna, Bođirković brončana na Croatia Karate Openu!
07.10.2025. 9:30
U Rijeci se proteklog vikenda tradicionalno održao 24. turnir Croatia Karate Open, uz sudjelovanje približno 1200 natjecatelja iz 50 zemalja. Karate klub Hrvatski sokol Osijek u nedjelju 05.10. predstavljale su dvije najbolje hrvatske katašice Katia Šegavčić - kategorija U21 (mlađe seniorke) i Una Bođirković - kategorija U10 (mlađe učenice). Za Katiu je to bio nastup za skupljanje dodatnih bodova koji jamče odlazak i nastup na Prvenstvo Europe na Cipru u veljači 2026.
Iako Katia do prosinca mjeseca ima kategoriju juniorki nastupila je u kategoriji U 21 - mlađe seniorke, u skupini od 20 natjecateljica iz Italije, Slovenije, Mađarske i Slovačke te je svojim sjajnim nastupima izborila finale s predstavnicom iz Mađarske i izgubila meč problematičnim odlukama sudačkog sastava.
Sjajnim rezultatom i nastupom Katia je osvojila srebrno odličje i dovoljan broj bodova za odlazak na Prvenstvo Europe 2026. U nedjelju 12.10. u mjestu Ivanja Reka Katiu na Kupu Hrvatske čeka ogled s hrvatskim katašicama, a dobri plasmani su uvjet za odlazak na Balkansko Prvenstvo u Rijeci u dvorani Zamet.
Prije nastupa Katie na tatamiju 3 nastupila je mlada kata uspješnica Una Bođirković, koja je svojim izvedbama kata oduševila sve osim sudaca i koji su joj onemogućili daljnji nastup u finalu i šansu za osvajanjem zlatnog odličja. U meču za broncu je nadmoćno pobijedila. Katia i Una su pokazale i dokazale svoju kvalitetu osvajanjem srebrnog i brončanog odličja zlatnog sjaja. Bravo za obje šampionke. U realizaciji odlaska u Rijeku na turnir uveliko je pomogla obitelj Bođirković te im veliko hvala.
Tekst i foto: Nataša Šegavčić
