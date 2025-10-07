24. turnir Croatia Karate Open

Tekst i foto: Nataša Šegavčić

U Rijeci se proteklog vikenda tradicionalno održao, uz sudjelovanje približnoiz 50 zemalja.u nedjelju 05.10. predstavljale su dvije najbolje hrvatske katašice- kategorija U21 (mlađe seniorke) i- kategorija U10 (mlađe učenice). Za Katiu je to bio nastup za skupljanje dodatnih bodova koji jamče odlazak i nastup nau veljači 2026.Iako Katia do prosinca mjeseca ima kategoriju juniorki nastupila je u kategoriji U 21 - mlađe seniorke, u skupini od 20 natjecateljica izte je svojim sjajnim nastupima izborila finale s predstavnicom izi izgubila meč problematičnim odlukama sudačkog sastava.Sjajnim rezultatom i nastupom Katia je osvojilai dovoljan broj bodova za odlazak na Prvenstvo Europe 2026. U nedjelju 12.10. u mjestu Ivanja Reka Katiu na Kupu Hrvatske čeka ogled s hrvatskim katašicama, a dobri plasmani su uvjet za odlazak nau Rijeci u dvorani Zamet.Prije nastupa Katie na tatamiju 3 nastupila je mlada kata uspješnica Una Bođirković, koja je svojim izvedbama katasve osim sudaca i koji su joj onemogućili daljnji nastup u finalu i šansu za osvajanjem zlatnog odličja. U meču zaje nadmoćno pobijedila. Katia i Una su pokazale i dokazale svoju kvalitetu osvajanjemzlatnog sjaja. Bravo za obje šampionke. U realizaciji odlaska u Rijeku na turnir uveliko je pomogla obitelj Bođirković te im veliko hvala.