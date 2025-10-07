46 izbijanja ASK

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Zaključno s 5. listopada, u Republici Hrvatskoj ukupno je potvrđenona objektima u kojima se drže svinje. Od tog broja, velika većina, njih 37, potvrđena je na području, a 9 u. Također, do 5. listopada ASK je potvrđen u ukupno(47 odstrijeljenih i 51 uginula), izvijestili su izS obzirom na to danovih izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Tenja na području grada Osijeka od 5. rujna 2025. godine, naseljeprelazi iz zone zaštite u zonu nadziranja.Za područje Općina, naseljana području grada Osijeka, naseljena području Općine, naseljena području Općineu Osječko-baranjskoj županiji te naseljena području Općineu Vukovarsko-srijemskoj županijiodređena Rješenjem Ministarstva o određivanju zona zaštite i zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge. U navedenim naseljima i Općinama nastavljaju se primjenjivati mjere kontrole određene za zonu ograničenja III.Popis naselja i Općina obuhvaćenih Rješenjem Ministarstva o određivanju zona zaštite i zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge na dan 6. listopada 2025. godine:ZONE ZAŠTITE I ZONE NADZIRANJA U REPUBLICI HRVATSKOJU područjima određenim zonom zaštite ili zonom nadziranja provode se mjere određene Delegiranom uredbom (EU) 2020/687 te se tek po ukidanju tih zona mogu primjenjivati odredbe Provedbene uredbe (EU) 2023/594, odnosno mjera koje se odnose na zone ograničenja I i III. Mjere koje se odnose na pojedine zone ograničenja su ujedno određene i Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 88/24 i 108/24).ZONA ZAŠTITE- naselja Sarvaš i Nemetin na području grada Osijeka- naselje Bijelo Brdo i Dalj na području Općine Erdut- naselja Lug, Podunavlje i Vardarac na području Općine Bilje- grad Donji Miholjac i naselja Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području grada Donjeg Miholjca- naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području Općine Kneževi Vinogradi- naselje Mece na području Općine Darda- naselja Mitrovac i Grabovac na području Općine Čeminac- naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području Općine Stari Jankovci- naselje Vera na području Općine TrpinjaZONA NADZIRANJA- naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području Općine Kneževi Vinogradi- naselja Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac- naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci i Kunišinci na području Općine Marijanci- naselje Šljivoševci na području Općine Magadenovac- naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišće- naselja Čeminac, Kozarac i Novi Čeminac na području Općine Čeminac- naselja Darda, Švajcarnica i Uglješ na području Općine Darda- naselja Osijek, Klisa, Podravlje, Tenja i Tvrđavica na području Grada Osijeka- naselja Aljmaš i Erdut na području Općine Erdut- naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš i Zlatna Greda na području Općine Bilje- naselje Silaš na području Općine Šodolovci- naselja Viljevo, Cret Viljevski, Blanje, Ivanovo, Bockovac i Krunoslavje na području Općine Viljevo- naselja Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području Općine Trpinja- naselje Lipovača na području grada Vukovara- naselje Borovo na području Općine Borovo- naselja Slakovci i Orolik na području Općine Stari Jankovci- naselja Petrovci i Svinjarevci na području Općine Bogdanovci- naselje Berak na području Općine Tompojevci- naselje Negoslavci na području Općine Negoslavci- naselja Komletinci i Otok na području grada Otoka- naselje Privlaka na području Općine Privlaka- naselje Mirkovci na području grada Vinkovci- naselje Cerić na području Općine Nuštar.