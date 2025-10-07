Stanje pod kontrolom: sve manje novih slučajeva ASK, Tenja više nije u zoni zaštite
07.10.2025. 8:38
Zaključno s 5. listopada, u Republici Hrvatskoj ukupno je potvrđeno 46 izbijanja ASK na objektima u kojima se drže svinje. Od tog broja, velika većina, njih 37, potvrđena je na području Osječko-baranjske županije, a 9 u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Također, do 5. listopada ASK je potvrđen u ukupno 98 divljih svinja (47 odstrijeljenih i 51 uginula), izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede.
S obzirom na to da nije bilo novih izbijanja afričke svinjske kuge u naselju Tenja na području grada Osijeka od 5. rujna 2025. godine, naselje Tenja prelazi iz zone zaštite u zonu nadziranja.
Za područje Općina Antunovac i Ernestinovo, naselja Brijest i Briješće na području grada Osijeka, naselje Livana na području Općine Čepin, naselje Palača na području Općine Šodolovci u Osječko-baranjskoj županiji te naselje Korog na području Općine Tordinci u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukida se zona nadziranja određena Rješenjem Ministarstva o određivanju zona zaštite i zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge. U navedenim naseljima i Općinama nastavljaju se primjenjivati mjere kontrole određene za zonu ograničenja III.
Popis naselja i Općina obuhvaćenih Rješenjem Ministarstva o određivanju zona zaštite i zona nadziranja zbog izbijanja afričke svinjske kuge na dan 6. listopada 2025. godine:
ZONE ZAŠTITE I ZONE NADZIRANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
U područjima određenim zonom zaštite ili zonom nadziranja provode se mjere određene Delegiranom uredbom (EU) 2020/687 te se tek po ukidanju tih zona mogu primjenjivati odredbe Provedbene uredbe (EU) 2023/594, odnosno mjera koje se odnose na zone ograničenja I i III. Mjere koje se odnose na pojedine zone ograničenja su ujedno određene i Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 88/24 i 108/24).
ZONA ZAŠTITE
u Osječko-baranjskoj županiji:
- naselja Sarvaš i Nemetin na području grada Osijeka
- naselje Bijelo Brdo i Dalj na području Općine Erdut
- naselja Lug, Podunavlje i Vardarac na području Općine Bilje
- grad Donji Miholjac i naselja Sveti Đurađ i Podgajci Podravski na području grada Donjeg Miholjca
- naselja Jasenovac, Sokolovac i Mirkovac na području Općine Kneževi Vinogradi
- naselje Mece na području Općine Darda
- naselja Mitrovac i Grabovac na području Općine Čeminac
u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
- naselja Novi Jankovci, Stari Jankovci i Srijemske Laze na području Općine Stari Jankovci
- naselje Vera na području Općine Trpinja
ZONA NADZIRANJA
u Osječko-baranjskoj županiji:
- naselja Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kotlina, Suza i Zmajevac na području Općine Kneževi Vinogradi
- naselja Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica na području grada Donji Miholjac
- naselja Bočkinci, Črnkovci, Čamagajevci i Kunišinci na području Općine Marijanci
- naselje Šljivoševci na području Općine Magadenovac
- naselja Veliškovci i Gat na području Grada Belišće
- naselja Čeminac, Kozarac i Novi Čeminac na području Općine Čeminac
- naselja Darda, Švajcarnica i Uglješ na području Općine Darda
- naselja Osijek, Klisa, Podravlje, Tenja i Tvrđavica na području Grada Osijeka
- naselja Aljmaš i Erdut na području Općine Erdut
- naselja Bilje, Kopačevo, Kozjak, Tikveš i Zlatna Greda na području Općine Bilje
- naselje Silaš na području Općine Šodolovci
- naselja Viljevo, Cret Viljevski, Blanje, Ivanovo, Bockovac i Krunoslavje na području Općine Viljevo
u Vukovarsko-srijemskoj županiji:
- naselja Ćelije, Bobota, Pačetin, Ludvinci i Trpinja na području Općine Trpinja
- naselje Lipovača na području grada Vukovara
- naselje Borovo na području Općine Borovo
- naselja Slakovci i Orolik na području Općine Stari Jankovci
- naselja Petrovci i Svinjarevci na području Općine Bogdanovci
- naselje Berak na području Općine Tompojevci
- naselje Negoslavci na području Općine Negoslavci
- naselja Komletinci i Otok na području grada Otoka
- naselje Privlaka na području Općine Privlaka
- naselje Mirkovci na području grada Vinkovci
- naselje Cerić na području Općine Nuštar.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
