Koridora Vc

88,6 kilometara

Hrvatskih autocesta d.o.o. i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Andrej Plenković

Ivan Anušić, Oleg Butković i David Vlajčić

Boris Huzjan

Nataša Tramišak

Ivan Radić

Jako mi je drago da danas puštamo u promet posljednjih 5 km autoceste A5 kao dio europskog Koridora Vc. Za ovu dionicu smo prije dvije godine potpisali ugovor u vrijednosti od 45,8 milijuna eura i danas je i tih 5 km gotovo. Spajanjem na mrežu Mađarskih autocesta, dionica A5 bit će kroz Hrvatsku ukupne duljine 88,6 km, odnosno od mosta Svilaj do granice s Mađarskom. Republika Hrvatska je u Koridor Vc uložila više od 875 milijuna eura, a u autocestu A5 više od 815 milijuna eura. Vlada Republike Hrvatske je od 2018. godine do danas uložila u autocestu A5 više od 160 milijuna eura

Oleg Butković

Andrej Plenković

podršci velikom projektu koji je zaokružio hrvatski dio Koridora Vc. Zahvalio je i izvođaču radova, tvrtki Osijek-Koteks, Borisu Huzjanu i cijelom timu Hrvatskih autocesta koji su predano radili kako bi se završio i ovaj veliki cestovni infrastrukturni projekt. - Nadamo se da će i preostalih 200 km, koji su na teritoriju Bosne i Hercegovine, biti izgrađeni u sljedećim godinama i time ćemo povezati Ploče s Osijekom, a onda i prema Budimpešti

Tekst i foto: OBŽ

Završetak izgradnje hrvatskog dijela, autoceste A5, dionice ukupne dužine, obilježen je danas (6. listopada 2025. godine) prigodnom svečanosti koju su predstavniciorganizirali na novoizgrađenoj prometnici, neposredno uz granicu Hrvatske i Mađarske. Svečanosti su nazočili predsjednik Vlade RH, potpredsjednici Vlade i ministri, predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta, županica Osječko-baranjske županije, gradonačelnik Grada Osijekai drugi uzvanici.- rekao je predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan, te zahvalio svim sudionicima u projektu i svima poželio sigurno i ugodno putovanje mrežom Hrvatskih autocesta.Nazočnima su se potom obratili potpredsjednik Vlade RH i ministar mora, prometa i infrastrukture, ministar graditeljstva i prometa Mađarske János Lázár te, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.Premijer Plenković naglasio je kako je njegov današnji boravak u Osječko-baranjskoj županiji bio sadržajan i bogat važnim događajima za cijelu županiju, kao i za cijelu Slavoniju, Baranju i Srijem. Zahvalio je ministrima Olegu Butkoviću i Ivanu Anušiću te županici Nataši Tramišak na - kako je rekao -- kazao je Plenković.