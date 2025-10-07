Servisne informacije [7. listopada 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
07.10.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U Gorskoj Hrvatskoj i na istoku uz povremeno više oblaka može biti malo kiše ili pokojeg pljuska, a ujutro ponegdje i kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 16°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Prominska ulica 2-68 par
od 8:30 do 12:00 sati - Našička 2-14 par, 1-33 nep, Podgoračka 20-28 par, 17
od 11:00 do 14:00 sati - Mlinska 138-172 par, 173-179 nep
Briješće
od 8:30 do 8:45 sati - Duga ulica 98-144 par, 81-157 nep, Tiha ulica 18-84 par, 33-89, Vrtna ulica 88-92 par, 106-156, 103-129 nep
od 8:50 do 9:10 sati - Duga ulica 34-96, 33-83, Grobljanska 2, 2/a, 2/b, 4, 20/a, 1, 1/a, 15, Tiha ulica 22, 25, 37
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
G.Č. Refala
od 10:00 do 15:00 sati - Svilajska ulica (kbr. 22-35)
M.O. Višnjevac
od 10:00 do 15:00 sati - Područje cjelokupnog mjesnog odbora
GČ Donji grad
od 12:30 do 13:00 sati - Cvjetna ulica, Livadska ulica (kbr. 1-33/2-26), Šumska ulica, Ulica Lugovi, Ulica Zeleno Polje (kbr. 36-40), Vinogradska ulica (kbr. 1-75/2-62g), Vrtna ulica
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [06.-12.10.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [02.-08.10.2025.] [program]
- Kino Urania: Projekcija filma "Sada ili nikada"
- CineStar Osijek [02.-08.10.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Kistom kroz san" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Izložba radova od kolaža "S cvijećem kroz život" @ Ogranak Jug II
- Treći EFOS Business Forum "Poduzetnici u dijalogu – učenje i rast kroz mentorstvo"
- STEMpo radionicama za učenike osnovnih škola i javnih događanja [listopad, 2025.]
- Ne tipkaj dok voziš! Policija najavila pojačan nadzor prometa
