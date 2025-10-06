24. Croatia open

1450 natjecatelja iz 22 države i 194 kluba

Karate kluba Esseker

Lara Jurčević

Lara Gudelj

Lara Gudelj, Eva Fišer, Lucija Lacković, Petra Pukljak

Eva Fišer, Lucija Lacković, Petra Pukljak

Ivan Lovošević

Tekst i foto: KK Esseker

Ovaj vikend u Rijeci je održanna kojem je nastupiloTo je ujedno bio i bodovni turnir za kadete, juniore i U21 koji konkuriraju za odlazak na Europsko prvenstvo početkom iduće godine.Juniorkaje u konkurenciji 32 juniorke u katama plasmanom u finale i osvajanjem 2. mjesta postala trenutačno vodeća u procesu izbornog procesa.je prošla prvi krug da bi u drugom bila zaustavljena od predstavnice Slovačke koja nažalost nije došla do finala što bi Lari omogućilo repasažne borbe za plasman.Kata tim juniorki juniorki u sastavuje u repasažnoj borbi izgubio meč za broncu te su zauzeli 5. mjesto.Kadetkinjesu zaustavljene u prvom krugu i nisu dobile mogućnost repasaža.U kategoriji U14 nastupio jekoji je prošao prvi krug da bi u drugom krugu tijesno izgubio od predstavnika Slovenije koji se nije plasirao u finale te ni Ivan nije dobio mogućnost repasaža kao ni Katja Kenjereš koja je zaustavljena od predstavnice Slovačke.