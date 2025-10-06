Uspješan vikend za KK Esseker na 24. Croatia openu u Rijeci
06.10.2025. 13:55
Ovaj vikend u Rijeci je održan 24. Croatia open na kojem je nastupilo 1450 natjecatelja iz 22 države i 194 kluba.
To je ujedno bio i bodovni turnir za kadete, juniore i U21 koji konkuriraju za odlazak na Europsko prvenstvo početkom iduće godine.
Juniorka Karate kluba Esseker, Lara Jurčević je u konkurenciji 32 juniorke u katama plasmanom u finale i osvajanjem 2. mjesta postala trenutačno vodeća u procesu izbornog procesa.
Lara Gudelj je prošla prvi krug da bi u drugom bila zaustavljena od predstavnice Slovačke koja nažalost nije došla do finala što bi Lari omogućilo repasažne borbe za plasman.
Kata tim juniorki juniorki u sastavu Lara Gudelj, Eva Fišer, Lucija Lacković, Petra Pukljak je u repasažnoj borbi izgubio meč za broncu te su zauzeli 5. mjesto.
Kadetkinje Eva Fišer, Lucija Lacković, Petra Pukljak su zaustavljene u prvom krugu i nisu dobile mogućnost repasaža.
U kategoriji U14 nastupio je Ivan Lovošević koji je prošao prvi krug da bi u drugom krugu tijesno izgubio od predstavnika Slovenije koji se nije plasirao u finale te ni Ivan nije dobio mogućnost repasaža kao ni Katja Kenjereš koja je zaustavljena od predstavnice Slovačke.
Tekst i foto: KK Esseker
