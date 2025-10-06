Osječki Iktus slavi! Obranili naslov prvaka Hrvatske i zablistali na Miholjskoj regati
06.10.2025. 12:09
Proteklog vikenda, 4. i 5. listopada 2025. godine, održan je veslački vikend u Osijeku.
4. listopada, uz defile veslača i pozdravne govore predsjednika VK Iktusa Borisa Popadića, predsjednika Hrvatskog veslačkog saveza Željka Kisića, gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić je otvorio finale Hrvatskog veslačkog kupa na kojem je Iktus nastojao obraniti prošlogodišnji naslov ukupnog pobjednika.
Nakon 23 održane utrke s osvojenih 5 zlatnih, 7 srebrnih i 6 brončanih medalja Veslački klub "Iktus" je obranio naslov ukupnog pobjednika Hrvatskog veslačkog kupa s ukupno 57 bodova, ispred splitskog MORNARA (36 bodova) i Marine Kaštele (26 bodova).
Uz veslače, najveće zasluge za uspjeh, zasigurno, pripadaju tercetu trenera: Krešimiru Ižakoviću, Dominiku Matijeviću i Teuti Lei Stojaković.
Posebna zahvala navijačima koji su ih podržali u Osijeku i na taj način uveličali pobjedu Iktusa.
5. listopada 2025. godine održala se tradicionalna Miholjska regata koja je u 17 utrka promovirala naše veslače i sve aktivnosti koje Iktus provodi u 2025. godini. Uz 8 zlatnih, dvije srebrne i 2 brončane medalje, Iktus je imao priliku, po prvi puta na službenom natjecanju, promovirati i "novu" disciplinu u svjetskom veslanju.
MIX discipline, koje su se prije nekoliko dana promovirale na Svjetskom prvenstvu u Šangaju, svoje mjesto pronašle su i na IKTUS CHALLENGE-u održanom u sklopu Miholjske regate na kojem su dva Iktusova osmerca (četiri djevojke i četiri mladića+kormilar) odmjerila svoje snage. Uz redovan natjecateljski program, Iktus je prezentirao projekt RiseOnWater, kao i Fair play poruke kojima smo obilježili naše manifestacije. Ovim veslačkim vikendom Iktusovci završavaju svoju natjecateljsku sezonu i okreću se sezoni 2026.
Foto: D. Rajle
Komentari (0)