Proteklog vikenda, 4. i 5. listopada 2025. godine, održan je4. listopada, uz defile veslača i pozdravne govore predsjednika VK Iktusa, predsjednika Hrvatskog veslačkog saveza, gradonačelnik Grada Osijekaje otvorio finalena kojem je Iktus nastojao obraniti prošlogodišnji naslov ukupnog pobjednika.Nakon 23 održane utrke s osvojenihmedaljajeukupnog pobjednika Hrvatskog veslačkog kupa s ukupno 57 bodova, ispred splitskog MORNARA (36 bodova) i Marine Kaštele (26 bodova).Uz veslače, najveće zasluge za uspjeh, zasigurno, pripadaju tercetu trenera:Posebna zahvala navijačima koji su ih podržali u Osijeku i na taj način uveličali pobjedu Iktusa.5. listopada 2025. godine održala se tradicionalnakoja je u 17 utrka promovirala naše veslače i sve aktivnosti koje Iktus provodi u 2025. godini. Uz, Iktus je imao priliku, po prvi puta na službenom natjecanju, promovirati i "novu" disciplinu u svjetskom veslanju.MIX discipline, koje su se prije nekoliko dana promovirale na, svoje mjesto pronašle su i na IKTUS CHALLENGE-u održanom u sklopu Miholjske regate na kojem su dva Iktusova osmerca (četiri djevojke i četiri mladića+kormilar) odmjerila svoje snage. Uz redovan natjecateljski program, Iktus je prezentirao projekt RiseOnWater, kao i Fair play poruke kojima smo obilježili naše manifestacije. Ovim veslačkim vikendom Iktusovci završavaju svoju natjecateljsku sezonu i okreću se sezoni 2026.