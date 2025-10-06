23-godišnji vozač

prije stjecanja

0,67 promila

od 1710 do 3310 eura

zatvora

zabrane

dva puta

uhićen i priveden

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na cesti Osijek - Dalj, D-213, u petak je oko 21 sat zaustavljen jeosobnog automobila, koji je upravljao vozilomprava na upravljanje vozilima na motorni pogon. Ujedno mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odZa ove prekršaje predviđena je maksimalna novčana kaznaili kaznaod 60 dana, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima do tri mjeseca i devet bodova, izvijestili su iz policije.Kako je vozač upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, a pravomoćnim presudamaje kažnjavan istog prekršaja i vožnje pod utjecajem alkohola, privremeno mu je oduzeto vozilo kojim je upravljao.23-godišnjak jeu prostorije za zadržavanje PU osječko-baranjske, a protiv njega se podnosi Optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu u Osijeku, Odjel Prekršajnog suda u Osijeku.