Treći put pijan za volanom bez dozvole – policija mu ovaj put oduzela auto!
06.10.2025. 13:09
Na cesti Osijek - Dalj, D-213, u petak je oko 21 sat zaustavljen je 23-godišnji vozač osobnog automobila, koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilima na motorni pogon. Ujedno mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 0,67 promila.
Za ove prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna od 1710 do 3310 eura ili kazna zatvora od 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima do tri mjeseca i devet bodova, izvijestili su iz policije.
Kako je vozač upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, a pravomoćnim presudama dva puta je kažnjavan istog prekršaja i vožnje pod utjecajem alkohola, privremeno mu je oduzeto vozilo kojim je upravljao.
23-godišnjak je uhićen i priveden u prostorije za zadržavanje PU osječko-baranjske, a protiv njega se podnosi Optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu u Osijeku, Odjel Prekršajnog suda u Osijeku.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
