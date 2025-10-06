Tragična nesreća u Petrijevcima: 20-godišnjak poginuo nakon slijetanja automobila s ceste
06.10.2025. 11:10
U nedjelju nešto prije 19 sati, Operativno-komunikacijski centar policije PU osječko-baranjske zaprimio je dojavu da se u Petrijevcima uz križanje Radićeve i D34 kroz granje vidi slupano vozilo.
20-godišnjak je u točno neutvrđeno vrijeme upravljao osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka i kretao se ulicom Stjepana Radića u Petrijevcima u smjeru istoka. U zavoju udesno izgubio je nadzor nad vozilom, sletio je s kolnika, udario u stablo oraha te je na mjestu nesreće preminuo, izvijestili su iz policije.
Tijekom upravljanja vozilom, vozač je koristio sigurnosni pojas. Njegovo je tijelo prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će na Zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija.
Foto: DVD Valpovo
