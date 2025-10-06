Operativno-komunikacijski centar policije PU osječko-baranjske

Petrijevcima

slupano vozilo

20-godišnjak

izgubio je nadzor nad vozilom

preminuo

Klinički bolnički centar Osijek

Foto: DVD Valpovo

U nedjelju nešto prije 19 sati,zaprimio je dojavu da se uuz križanje Radićeve i D34 kroz granje vidije u točno neutvrđeno vrijeme upravljao osobnim automobilom osječkih registracijskih oznaka i kretao se ulicom Stjepana Radića u Petrijevcima u smjeru istoka. U zavoju udesno, sletio je s kolnika, udario u stablo oraha te je na mjestu nesreće, izvijestili su iz policije.Tijekom upravljanja vozilom, vozač je koristio sigurnosni pojas. Njegovo je tijelo prevezeno u, gdje će na Zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija.