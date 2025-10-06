Ne tipkaj dok voziš! Policija najavila pojačan nadzor prometa
06.10.2025. 11:04
Prema ROADPOL-ovom Planu aktivnosti za 2025. godinu na području država članica u vremenu od 6. do 12. listopada 2025. godine održati će se Roadpol - Focus on the Road (Roadpol - distrakcija).
Policijski službenici će tijekom trajanja projekta pojačati preventivno - represivne aktivnosti s ciljem suzbijanja prometnih prekršaja korištenja uređaja poput mobitela, tableta, GPS uređaja za vrijeme upravljanja vozilom.
Represivne aktivnosti će se usmjeriti i na sankcioniranje ostalih prometnih prekršaja, koji za posljedicu imaju teške prometne nesreće te na ciljane skupine vozača kao što su: mladi vozači, motociklisti, recidivisti prometnih prekršaja koji grubo i učestalo krše prometne propise, vozači kojima je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima te vozači koji upravljaju vozilima prije stjecanja prava.
Ciljanu akciju na nadzor sudionika u cestovnom prometu na uporabu mobitela i drugih uređaja, PU osječko-baranjska provesti će se u koordinaciji s PU brodsko-posavskom i PU požeško-slavonskom 9. listopada.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
