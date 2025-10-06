ROADPOL-ovom Planu aktivnosti za 2025.

od 6. do 12. listopada 2025

Roadpol - Focus on the Road

pojačati

suzbijanja

teške prometne nesreće

uporabu mobitela

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Premagodinu na području država članica u vremenu. godine održati će se(Roadpol - distrakcija).Policijski službenici će tijekom trajanja projektapreventivno - represivne aktivnosti s ciljemprometnih prekršaja korištenja uređaja poput mobitela, tableta, GPS uređaja za vrijeme upravljanja vozilom.Represivne aktivnosti će se usmjeriti i na sankcioniranje ostalih prometnih prekršaja, koji za posljedicu imajute na ciljane skupine vozača kao što su: mladi vozači, motociklisti, recidivisti prometnih prekršaja koji grubo i učestalo krše prometne propise, vozači kojima je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima te vozači koji upravljaju vozilima prije stjecanja prava.Ciljanu akciju na nadzor sudionika u cestovnom prometu nai drugih uređaja, PU osječko-baranjska provesti će se u koordinaciji s PU brodsko-posavskom i PU požeško-slavonskom 9. listopada.