Bačke Palanke

prevrtanja čamca

Srbije i Hrvatske

Specijalistički tim za spašavanje na vodi Sektora za izvanredne situacije MUP-a Srbije, kao jedinice hrvatske civilne zaštite i policije

10 kineskih državljana i jedan državljanin Srbije

smrtno stradala

Foto: Osijek031.com/Ilustracija