Noćna drama na Dunavu: prevrnuo se čamac s migrantima
06.10.2025. 10:30
U noći s nedjelje na ponedjeljak na Dunavu u blizini Bačke Palanke došlo je do prevrtanja čamca u kojemu se nalazilo 11 osoba.
U akciji spašavanja sudjeluju službe iz Srbije i Hrvatske, policijske patrole, Hitna pomoć i jedinice granične službe. Uključeni su i Specijalistički tim za spašavanje na vodi Sektora za izvanredne situacije MUP-a Srbije, kao jedinice hrvatske civilne zaštite i policije.
Prema neslužbenim informacijama portala Telegraf.rs, u čamcu se nalazilo 10 kineskih državljana i jedan državljanin Srbije, za koga se pretpostavlja da je upravljao plovilom. Jedna je osoba smrtno stradala, dok se za najmanje dvije još traga.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
