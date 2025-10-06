Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U noći s nedjelje na ponedjeljak na Dunavu u blizini Bačke Palanke došlo je do prevrtanja čamca u kojemu se nalazilo 11 osoba.

U akciji spašavanja sudjeluju službe iz Srbije i Hrvatske, policijske patrole, Hitna pomoć i jedinice granične službe. Uključeni su i Specijalistički tim za spašavanje na vodi Sektora za izvanredne situacije MUP-a Srbije, kao jedinice hrvatske civilne zaštite i policije.

Prema neslužbenim informacijama portala Telegraf.rs, u čamcu se nalazilo 10 kineskih državljana i jedan državljanin Srbije, za koga se pretpostavlja da je upravljao plovilom. Jedna je osoba smrtno stradala, dok se za najmanje dvije još traga.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


