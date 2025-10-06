11. Čigra Open 2025. – Korean Ambassador's Cup

Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek

Proteklog vikenda održan jeu dvorani Sutinska Vrela u Podsusedu, Zagreb. Na turniru nastupilo je okoiz. Na ovom turniru svoje vještine su mogli odmjeriti limači, mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori iz najjačih klubova ovih zemalja.nastupio je s 4 natjecatelja. U mlađe kadetskoj konkurenciji nastupile su(-36kg),(-40kg), u juniorskoj konkurenciji(-59kg), te seniorka(-53kg).U disciplini mlađe kadetkinjenakon pobjede u prvom krugu nadiz zagrebačkog Elite 2:0 (8:6 ; 6:4) u borbi za medalju gubi od predstavnice zagrebačkog Medvedgradakasnije pobjednice turnira i najbolje mlađe kadetkinje na turniru.Mlađa kadetkinjanakon uvjerljive pobjede u borbi za medalju nad predstavnicom Dugog Sela2:0 (12:2; 10:0), u polufinalu pobjeđuje predstavnicu Čigre2:0 (6:0; 4:2), a u finaluiz bjelovarske Omege 2:0 (6:2; 6:4) i tako osvaja zlatnu medalju.Seniorkau finalnoj borbi gubi od(Osvit - Zagreb) 2:0 (4:0;10:4) i tako se mora zadovoljiti srebrnom medaljom.Juniorgubi u borbi za medalju 2:0 (12:0; 16:3) od predstavnika Medvedgrada – Zagreb