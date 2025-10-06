Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Proteklog vikenda održan je 11. Čigra Open 2025. – Korean Ambassador's Cup u dvorani Sutinska Vrela u Podsusedu, Zagreb. Na turniru nastupilo je oko 600 natjecatelja iz Slovačke, Slovenije, Hrvatske te Bosne i Hercegovine. Na ovom turniru svoje vještine su mogli odmjeriti limači, mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori iz najjačih klubova ovih zemalja.

Taekwondo klub Osijek nastupio je s 4 natjecatelja. U mlađe kadetskoj konkurenciji nastupile su Lorena Mioč (-36kg), Klara Degmečić (-40kg), u juniorskoj konkurenciji Matej Maršo (-59kg), te seniorka Dea Marković (-53kg).

U disciplini mlađe kadetkinje Lorena Mioč nakon pobjede u prvom krugu nad Frankom Sontag iz zagrebačkog Elite 2:0 (8:6 ; 6:4) u borbi za medalju gubi od predstavnice zagrebačkog Medvedgrada Nikol Vancaš kasnije pobjednice turnira i najbolje mlađe kadetkinje na turniru.

Mlađa kadetkinja Klara Degmečić nakon uvjerljive pobjede u borbi za medalju nad predstavnicom Dugog Sela Julije Špoljarec 2:0 (12:2; 10:0), u polufinalu pobjeđuje predstavnicu Čigre Magdalenu Vincek 2:0 (6:0; 4:2), a u finalu Leony Lončar iz bjelovarske Omege 2:0 (6:2; 6:4) i tako osvaja zlatnu medalju.

Seniorka Dea Marković u finalnoj borbi gubi od Francis Salomeah Knezović (Osvit - Zagreb) 2:0 (4:0;10:4) i tako se mora zadovoljiti srebrnom medaljom.

Junior Matej Maršo gubi u borbi za medalju 2:0 (12:0; 16:3) od predstavnika Medvedgrada – Zagreb Mihaela Visinskog.


Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek


